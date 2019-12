Pobouření vyvolaly hlavně narážky směřující ke Kathryn Tappenové. Ta totiž s Roenickem a jeho ženou byla na dovolené v Portugalsku a bývalý hokejista ve vysílání opakovaně narážel na možný sex ve třech a na toto téma žertoval. „Tvářil jsem se tam, jako když každý večer jdeme všichni ve třech do postele," svěřil se nejprve. "Pokud by se to opravdu stalo, bylo by to skvělé. Ale k tomu nikdy nedojde," dodal později.

Tappenovou přitom označil za jednu z největších profesionálek ve svém oboru. Neváhal konstatovat také to, jak pěkný chlap je Patrick Sharp. „Kdyby se mě zeptal, hned bych neřekl ne. Musel bych o tom přemýšlet," poznamenal pro změnu na adresu hokejového kolegy. Vedení NBC Sports se rozhodlo za tohle chování Roenicka suspendovat. Nepustí ho do vysílání a nebude mu vyplácet plat. Jak dlouho bude trest v platnosti není jasné.

Jeremy Roenick odehrál v NHL dvacet sezon. Nastupoval za Chicago Blackhawks, Phoenix Coyotes, Philadelphia Flyers, San Jose Sharks a Los Angeles Kings. Odehrál 1363 zápasů s bilancí 513 gólů a 703 asistencí. V play off přidal dalších 154 utkání (53+69). Ve sbírce úspěchů sice nemá Stanley Cup, ale vybojoval olympijské stříbro v Salt Lake City. Kariéru ukončil v roce 2009 a o rok později začal pracovat jako analytik pro NBC Sports.