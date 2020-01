Kéž by platilo pořekadlo - Jak na Nový rok, tak po celý rok. To by pak bylo českému hokeji hej a mohl by se těšit na obrovský úspěch ve slavné NHL. David Pastrňák z Bostonu totiž vede v souboji o Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce NHL o dvě branky před Američanem Austonem Matthewsem z Toronta. Třiadvacetiletý český útočník dal ve 41 zápasech 29 gólů, Matthews při stejném počtu utkání skóroval sedmadvacetkrát. V pořadí produktivity je Pastrňák s 59 body třetí.