Boston přerušil sérii tří porážek a připsal si klidnou výhru 6:2 na ledě Nashvillu. Na jeho vítězství měly velký podíl i jeho české hvězdy. Nejlepší střelec tohoto ročníku NHL David Pastrňák čekal na svůj zásah na ledě Predátorů jen 96 sekund.

Převzal puk ve vlastním obranném pásmu a vydal se k brance soupeře. Cestou si bez nejmenších problémů poradil si s jedním bránícím soupeřem a pak už jen propálil gólmana. A Bruins mohli slavit.

Jeho krajan a jmenovec David Krejčí se prosadil za stavu 4:2 pro hosty. Nashville zariskoval a odvolal brankáře, Krejčí ale jeho hru vabank potrestal, když se trefil přes celé hřiště do odkryté klece.

Carolina na svém ledě vyválčila výhru nad Philadelphií 5:4 v prodloužení. Český gólman Petr Mrázek tentokrát sledovat vystoupení svých Hurricanes jen ze střídačky. Vidět ale byli jeho krajané. Hostům vyšel báječně vstup do zápasu a na konci 9. minuty vedli 2:0. Pod zásah Raffla se asistencí podepsal útočník Flyers Jakub Voráček.

V páté minutě druhé třetiny už ale vedli domácí díky čtyřgólové smršti a vypadalo to na dokonalý obrat. Jenže ani to nebyl konec divokým zvratům. Do konce třetí třetiny totiž dávali branky jen hráči Flyers a zápas dospěl do prodloužení.

Tam halu rozburácel vítězným zásahem Hamilton, když z pravého kruhu propálil obránce i gólmana Flyers. Asistenci u jeho trefy zaknihoval český útočník Martin Nečas.

Florida doma podlehla Arizoně 2:5, i když krátce po polovině duelu vedla 2:1. Ještě před koncem druhé dvacetiminutovky ale překlopil vedení na stranu Coyotes přesilovkovou trefou Taylor Hall a hosté už vedení nepustili. Duel ale definitivně zlomily na svou stranu až dva jejich zásahy v posledních dvou minutách.

New Jersey před vlastními fanoušky prohráli s Islanders 3:4 v prodloužení a v dresu poražených nebodoval český útočník Pavel Zacha. Ostrované dvakrát vedli, ale Ďáblové vždy dokázali srovnat manko a na začátku třetí části dokonce po přesilovkové trefě Palmieriho dokonali obrat skóre. Slavit ale nemohli, jelikož Němec Kühmhackl necelých šest minut před koncem vyrovnal a poslal duel do prodloužení. Tam vystřelil výhru pro Islanders v čase 64:09 Lee.

Jedenáct gólů padlo v duelu Tampy Bas s Vancouverem a hostující Kosatky odjely s debaklem 2:9, i když po první třetině vedly 1:0. V týmu Lightning si připsal jednu asistenci český útočník Ondřej Palát. Jeho krajan a spoluhráč Jan Rutta nebodoval.

Když Vancouver po první dvacetiminutovce vedl 1:0, nejspíš hosty ani nenapadlo, jaký příděl si nakonec odvezou. Po druhé třetině už ale bylo jasno, Tampa Bay si totiž otevřela hotovou střelnici a vyhrála tuto část hry 6:1. U vyrovnávacího zásahu Johnosna na 1:1 ve 25. minutě asistoval český útočník Ondřej Palát. Nakonec byli hosté rádi, že si neodvezli potupnou desítku.

Hvězdami zápasu byl domácí útočníci Verhaeghe, jenž zaznamenal hattrick, a pak kompletní první útok Tampy. Point si připsal gól a tři asistence, Stamkos gól a dvě asistence a Kučerov po jedné trefě a přihrávce na gól.

