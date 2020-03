Český útočník Dominik Kubalík opět zazářil v NHL a jedním gólem pomohl svému Chicagu k výhře nad San Jose v poměru 6:2. Colorado v brance s Pavlem Francouzem a útočníkem Martinem Kautem ve třetí formaci zvládlo těžký duel s Jezdci z New Yorku, když vyhrálo 3:2 v prodloužení.

Žraloci v sestavě s českým bekem Radimem Šimkem začali duel na ledě Blackhawks lépe a po první třetině vedli 1:0. V prostřední části hry už ale domácí tým, za nějž hrál ve čtvrtém útoku i David Kämpf, třemi zásahy skóre otočil. Dvakrát se Chicago v této fázi hry prosadilo při přesilových hrách.

V závěrečné části Blackhawks kontrolovali zápas. V čase 58:03 se pak dočkal gólové radosti i český útočník Dominik Kubalík, jenž pečetil výhru na 6:2. Dostal ideální přihrávku mezi kruhy a dělovkou pod víko propálil gólmana. Pro českého střelce to byla jubilejní třicátá trefa v tomto ročníku NHL.

Své fanoušky nepotěšil Edmonton, když prohrál doma s Winnipegem 2:3. Olejáři šli do vedení už po devíti sekundách druhé části hry, jenže Wheeler a Laine pak skóre otočili ve prospěch Jets. Nakonec šly ale týmy do kabin po zásahu hvězdného McDavida za nerozhodného stavu 2:2.

Úvod třetí třetiny pro změnu skvěle vyšel hostům. Trvalo to jen 29 sekund a Winnipeg šel do vedení po gólu Connora. Stejný hráč podtrhl čtyřicet sekund před koncem ranou do prázdné branky triumf Jets.

Rangers vedli po zásahu Zibanejada. Ten převzal puk ve vlastním obranném pásmu a projel s ním až do útočné třetiny, kde ranou přes obránce prostřelil českého gólmana. Avalanche ale dvěma trefami při přesilových hrách strhli vedení na svou stranu.

Pojistku mohl přidat ve třetí třetině Nieto, ale neproměnil samostatný nájezd. Colorado za to pykalo, protože třináct sekund před koncem srovnal Rus Bučnevič na 2:2 a šlo se do prodloužení. Tam ale J.T. Compher vystřelil výhru pro Avalanche.