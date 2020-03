V zámoří je to podobné jako u nás. V televizi opakují staré hokejové zápasy a kdo ví, zda se sezona 2019-20 ještě rozběhne. Podle komisionáře Garyho Bettmana NHL prozkoumává 'myriádu' možností, jak opět nahodit do obrátek hokejovou mašinu. Jednou z nich je ovšem i ta, že se přerušený ročník už nedohraje.

Nejlepší střelec NHL David Pastrňák by tak nedal padesátý gól, ani nedosáhl na stovku bodů, Jakub Voráček by s Philadelphií ztratil možná životní šanci na jedinečný průlom, nepředával by se Stanley Cup... Vše by zůstalo jen v rovině domněnek a fabulací.

Pojďme si také trochu zaspekulovat a zkusit odhadnout, které persony momentálně přerušené sezony by si za své dosavadní výkony v sezoně zasloužily individuální ceny NHL. Letošní se měly předávat 17. června v Las Vegas...

Český útočník Bostonu David Pastrňák (vlevo) se snaží udržet puk v souboji s obráncem Tampy Bay Braydonem Coburnem v zápase NHL.

Bob Dechiara, Reuters

Hart Trophy (nejužitečnější hráč) - Leon Draisaitl (Edmonton)

Německý útočník definitivně vystoupil ze stínu 'protěžovanějšího' spoluhráče Connora McDavida a při zranění kanadské hvězdy dokonce ukázal, že se o Oilers zvládne postarat.

24letý Draisaitl má bodový průměr 1,55 na zápas. Se 67 asistencemi je nejlepším nahrávačem soutěže, se 43 góly mu patří 4. místo mezi střelci.

"Vlastně moc nevím, jak ho zastavit. Dokáže hrát technicky a když proti němu přitvrdíte, tak je ve svém živlu," říká o tanku z Kolína nad Rýnem edmontonský obránce Darnell Nurse.

Další kandidáti:Artěmij Panarin (NY Rangers), Nathan MacKinnon (Colorado), Connor McDavid (Edmonton Oilers), David Pastrňák (Boston)

Německý útočník Leon Draisaitl (29) září v dresu Edmontonu. Z gólu v utkání NHL se raduje se svými spoluhráči.

Mark Humphrey, ČTK/AP

Calder Trophy (nejlepší nováček) - Cale Makar (Colorado)

Na začátku sezony vyhlíželi experti souboj jedničky a dvojky loňského draftu Jacka Hughese z New Jersey a Kaapa Kakka z New York Rangers. Jenže oba teenageři si na pořádný dospělý hokej teprve zvykají a jejich místo zaujali komplexní beci Cale Makar a Quinn Hughes.

"V jejich věku jsem pomalu nemohl hrát extraligu a oni tady režírují první přesilovku," řekl Dominik Kubalík z Chicaga, jenž ve své premiérové sezoně nastřílel 30 gólů, ale jako 24letý se za úplného nováčka nepovažuje. Mezi trojkou nejlepších by ale být mohl/měl.

Další kandidáti:Quinn Hughes (Vancouver), Dominik Kubalík (Chicago), Adam Fox (NY Rangers), Elvis Merzlikins (Columbus)

Český útočník Chicaga Blackhawks Dominik Kubalík (8) slaví se spoluhráči svůj gól v utkání NHL.

Paul Beaty, ČTK/AP

Norris Trophy (nejlepší obránce) - John Carlson (Washington)

Měl velkou šanci překročit hranici 80 bodů za sezonu, což v uplynulé dekádě z obránců zvládli pouze Erik Karlsson a Brent Burns. Hlavně v úvodních měsících ročníku třicetiletý Američan chrlil body skoro jako Bobby Orr ve svých nejlepších letech.

V novém roce se produkce člena přesilovkové formace Capitals trochu zpomalila, ale Carlson (15+60) má ve statistikách beků pořád desetibodový náskok před švýcarským kapitánem Nashvillu Romanem Josim, který ale také hrál v životní formě.

Další kandidáti: Roman Josi (Nashville), Victor Hedman (Tampa), Dougie Hamilton (Carolina)

Vezina Trophy (nejlepší gólman) - Tuukka Rask (Boston)

Minulá sezona pro finského brankáře Bruins končila skličující porážkou v sedmém zápase finále Stanley Cupu se St. Louis. Na 'pana Raska', jak říkával strážci bostonské branky Adam Svoboda, když spolu v době výluky v NHL v roce 2012 hráli v Plzni, ale žádná kocovina nedolehla.

V této sezoně je Rask statisticky nejlepší od ročníku 2013-14, kdy získal svou první Vezina Trophy. Vévodí gólmanům NHL v gólovém průměru (2,12) i procentuální úspěšnosti zákroků (92,9). S pěti čistými konty je pak druhý v pořadí.

Další kandidáti:Ben Bishop (Dallas), Andrej Vasilevskij (Tampa Bay), Connor Hellebuyck (Winnipeg), Jordan Binnington (St. Louis)

Selke Trophy (nejlépe bránící útočník) - Sean Couturier (Philadelphia)

V úsměvu mu sice už dlouho chybějí horní zuby, ale v této sezoně byly výkony 27letého dlouhána takřka dokonalé. Centr prvního útoku Flyers jistil klíčové muže sestavy Jakuba Voráčka s Claudem Girouxem a v produktivitě je dokonce předstihl (22+37).

Od roku 2013 se v držení Selke Trophy střídali bostonský Patrice Bergeron a Anže Kopitar z LA. Loni jejich hegemonii narušil Ryan O'Reilly z týmu šampionů ze St. Louis. Letos měl k trofeji nejvíc našlápnuto kanadský mistr světa z Prahy 2015 ve službách Philadelphie.

Další kandidáti:Patrice Bergeron (Boston), Anthony Cirelli (Tampa Bay), Ryan O'Reilly (St. Louis)

Radim Vrbata z Phoenixu (vlevo) se snaží získat v souboji s bostonským Patricem Bergeronem.

Jan Handrejch, Právo

Jack Adams Award (nejlepší trenér) - John Tortorella (Columbus)

Třikrát získal cenu pro nejlepšího kouče sezony pouze předčasně zesnulý Pat Burns. Dvojnásobný vítěz John Tortorella měl však letos mimořádnou šanci na další zápis do dějin.

V létě zmizely trenérovi Blue Jackets z kabiny tři největší hvězdy (Panarin, Bobrovskij, Duchene), za které nepřišla náhrada. V průběhu sezony navíc Columbus stíhala jedna napříjemnost za druhou včetně dlouhodobého zranění gólmanské jedničky. A přesto je tým z Ohia pořád na místech pro play off.

Jednašedesátiletý praktik sice často vzbuzuje kontroverze, ale hráči Blue Jackets na něj nedají dopustit. Pro takového kouče je radost se obětovat!

Další kandidáti: Jared Bednar (Colorado), Mike Sullivan (Pittsburgh), Alain Vigneault (Philadelphia)