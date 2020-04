„Pokud bych musel čekat šest měsíců a hrát pak na Antarktidě, tak bych byl ochoten to udělat. Chceme udělat cokoliv, co můžeme, abychom tuto sezonu dohráli. Cítíme, že máme tým, který je schopen dosáhnout mimořádné věci," uvedl jednatřicetiletý křídelník pro oficiální stránky Vegas Golden Knights,

Pakliže k obnovení sezony nakonec opravdu dojde, vyhrát Stanley Cup bude podle Paciorettyho nejnáročnější úkol v dosavadní historii ligy.

„Vždyť se podívejte na všechny ty překážky. Kdo ví, kde bychom hráli, jestli s fanoušky, nebo bez nich. Všechno je ve hvězdách," míní někdejší kapitán Montrealu, který v této sezoně vstřelil v 71 zápasech 32 gólů a přidal 34 asistencí.

„Týmy, které sužovala zranění, se nyní zotaví. Jejich hráči budou fyzicky připraveni. Většina mužstev vstupuje do play off utahaná, ale tak by to v tomto ročníku nebylo. Hráči budou zdraví a týmy budou schopny ukázat svou skutečnou formu se skoro každým hráčem v sestavě," soudí útočník Vegas, které před přerušením soutěže kvůli pandemii koronaviru vévodilo tabulce Pacifické divize.