Video obsahuje mimo jiné cvičení s tenisovými míčky na mobilitu, zahřátí, rychlost, dynamiku a reakci. Cviky jsou určeny pro všechny věkové kategorie, pouze pro vyspělé a fyzicky připravené sportovce jsou pak posilovací cviky s těžšími zátěžemi. Mladší hokejisté by měli pracovat s vlastní vahou těla nebo lehkou zátěží.

Mladým hokejistům Pastrňák doporučuje věnovat se i jiným sportům. „Do šestnácti let jsem lítal venku s hokejkou nebo kopačákem a dělal jsem všechny sporty. Až pak jsem poprvé vzal do ruky činku," uvádí s 48 góly nejlepší střelec posledního ročníku základní části NHL.

Když má Pastrňák volno, i nyní si rád zkusí jiné sporty než hokej. Fotbal, golf a zejména tenis. „Někdy stihnu klidně dva tři sporty za jeden den. Miluju tenis, který je pro mě odpočinkem a zároveň tréninkem. Klidně bych skončil s hokejem a šel hrát tenis," vtipkuje čtyřiadvacetiletý havířovský odchovanec.

Jen baseballu se od jisté chvíle raději vyhýbá. „Baseball jsme hráli ve škole s tenisákem. Párkrát jsem si ho vyzkoušel i s opravdovým baseballovým míčkem a to je něco úplně jiného. Málem jsem si u toho zlomil ruce, takže jsem to dal rychle pryč," usměje se Pasta a mladým hokejistům vzkazuje.

„Dělejte to, co vás baví, hlavně to musíte milovat. Pak tomu vždycky dáte sto procent a nemusíte to dělat z povinnosti," doporučuje současný nejlepší český hokejista.

Do projektu hokejového svazu #HokejDoma: Trénuj jako hráči NHL., který pomáhal k pestřejšímu tréninku během omezení kvůli koronaviru, se již dříve zapojili další hráči z NHL David Kaše (Philadelphia), Ondřej Kaše (Boston), Filip Chytil (New York Rangers), Filip Hronek s Filipem Zadinou (Detroit), David Kämpf (Chicago), Martin Nečas (Carolina) či Martin Kaut (Colorado).