Do jejich prvního zápasu po dlouhé koronavirové přestávce zbývalo jen pár minut, když se zahajovací pětky obou týmů seřadily na modré čáře a povstali i všichni hráči na střídačkách a členové realizačních týmů Edmontonu a Calgary. To kvůli uctění památky hokejového útočníka Oilers Colbyho Cavea, který 11. dubna zemřel v pouhých 25 letech kvůli krvácení do mozku.