K postupu do 1. kola play off schází jen jedno vítězství! Hokejisté Caroliny i díky 23 úspěšným zákrokům českého brankáře Petra Mrázka vyhráli ve druhém utkání kvalifikace play off NHL nad New York Rangers 4:1 a vedou 2:0 na zápasy. Vítězství Hurricanes zařídil hattrickem ruský útočník Andrej Svečnikov. Winnipeg vyhrál nad Calgary 3:2 a vyrovnal sérii na 1:1 na zápasy. Ve skupině o nasazení Tampa Bay zdolala Washington 3:2 po náejzdech, za poražené si připsal jednu asistenci obránce Radko Gudas.Tým Vegas Golden Knights pak vyhrál nad Dallasem 5:3-

Útočníci Martin Nečas na straně vítězů ani Filip Chytil z Rangers se tentokrát bodově neprosadili. Obránce Libor Hájek se ani napodruhé do sestavy celku z Manhattanu nevešel.

Dvacetiletý Svečnikov otevřel v páté minutě skóre. Z levého kruhu překonal Henrika Lundqvista střelou nad rameno na bližší tyč. Mrázek o chvíli později zklikvidoval lapačkou zakončení osamoceného Bretta Howdena z pozice mezi kruhy.

V oslabení tří proti pěti nejdříve českému brankáři pomohla u pokusu Miky Zibanejada tyč, ale nakonec výhodu dvou hráčů v poli zužitkoval po kombinaci Tonyho DeAngela a Ryana Stromeho Artěmij Panarin.

Ještě v úvodní části v další početní výhodě Panarin na Mrázka nevyzrál. Po 61 vteřinách druhé části se radovali naopak hráči Hurricanes. Vyloučení Brendana Smitha potrestal už po třech sekundách ranou z pravého kruhu Svečnikov.

Za dalších 71 vteřin už Carolina vedla o dvě branky. Morgan Geekie po úspěšném souboji s Chytilem u branky Rangers předložil puk Jordanu Martinookovi, který jej poslal nad přesouvajícího se Lundqvista. Zatímco Mrázek už neinkasoval, po Ahově akci v 55. minutě dovršil výsledek Svečnikov a oslavil svůj premiérový hattrick v NHL. Mrázek byl vyhlášen třetí hvězdou utkání po Svečnikovovi a Ahovi.

Ruský křídelník Caroliny Andrej Svečnikov překonává gólmana New York Rangers Henrika Lundqvista a završuje hattrick, zákrok obránce Jacoba Trouby už přišel pozdě.

Frank Gunn, ČTK/AP

"Jsem nadšený, že se mi podařil vstřelit první hattrick a navíc proti hvězdnému brankáři," potěšil Svečnikova střelecký výkon proti Lundqvistovi a pochvaloval si práci Aha. "Nedokázal bych to bez svého spoluhráče, patří mu díky. Myslím, že jsme odehráli skvělý zápas," dodal.

Rittich znovu zůstal jen na střídačce

V sériích na tři vítězné zápasy nedotáhl vedení 2:0 na zápasy z dosavadních 56 případů pouze jeden celek do postupového konce. Washington v roce 1985 v semifinále Patrickovy divize promarnil takový náskok s New York Islanders.

Další český gólman David Rittich naopak v Rogers Place v Edmontonu stejně jako v sobotu při výhře Calgary 4:1 sledoval souboj s Jets jen ze střídačky. Zkušený třiatřicetiletý Cam Talbot si připsal 23 zásahů, o šest více než v úvodním souboji, ale tentokrát to k úspěchu nevedlo.

V osmé minutě inkasoval Talbot poprvé, protože lapačkou nedosáhl na přesně mířenou střelu Jansena Harkinse z mezikruží. V druhém dějství nejdříve zvýšil Adam Lowry, který se prosadil bekhendovou dorážkou 40 sekund poté, co se Flames ubránili ve dvouminutovém oslabení tří proti pěti.

Autor vítězné trefy Nikolaj Ehlers oslavuje se spoluhráči z Winnipegu.

JASON FRANSON, ČTK/AP

Do konce druhé části ale Winnipeg náskok ztratil. Krátce po polovině utkání překonal Connora Hellebuycka poprvé Elias Lindholm střelou přes obránce a v 38. minutě Sam Bennett po objetí branky nahodil puk do brankoviště a obránce Nathan Beaulieu jej bruslí srazil za gólmana Jets.

O rozuzlení utkání se postaral v čase 50:24 dánský útočník Nikolaj Ehlers, který v přesilové hře tečoval za Talbota střelu Neala Pionka.

Rytíři vyhráli přestřelku

Hokejisté Vegas Golden Knigts vyhráli divoký duel plný zvratů s Dallasem. Rytíře poslal do vedení v první třetině útočník Stephenson. Prostřední dvacetiminutovku však patřila Hvězdám z Dallasu. Těm se třemi zásahy povedlo skóre otočit a zdálo se, že jsou blízko k vítězství.

Ve třetí třetině však přišla gólová smršť týmu Knights. Obrat nastartoval v 50. minutě Stone. O pár desítek sekund později srovnal Schmidt a v 55. minutě už šli Rytíři do vedení po přesně trefě Carriera. Jejich vítězství pak podtrhl trefou do odkryté klece Švéd Karlsson.

Čeští hokejisté se do zápasových statistik nezapsali. Platí to pro Tomáše Noska na straně Vegas i pro Radka Faksu v barvách Dallasu.

Washington nezvládl nájezdy

V dalším duelu o umístění mezi Tampou Bay a Washingtonem musely rozhodnout o vítězi až samostatné nájezdy. V nich byla úspěšnější Tampa. Ta přitom až do 38. minuty vedla 2:0. Pak ale po československé spolupráci Radka Gudase s Richardem Pánikem slovenský útočník snížil a ještě před druhou přestávkou Washington vyrovnal. Další přesný zásah už k vidění nebyl, proto došlo až na samostatné nájezdy.

Oshie sice poslal Capitals v první sérii do vedení, jenže byl jediným úspěšným exekutorem v dovednostní disciplíně v barvách Washingtonu. Tampa proměnila následující dva nájezdy a může sama slavit vítězství.

V utkání kvalifikace play off ve Východní konference vyhrál Pittsburgh nad Torontem 3.1 a srovnal stav série na 1:1 na zápasy.

Tučňáci vstoupili do utkání skvěle, když je už v 5. minutě poslal do vedení hvězdný Crosby. Další branky naopak padly až v úplném závěru duelu. Zucker navýšil náskok Penguins, ale po snížení Kotakniemiho bylo zaděláno na drama. To rozhodl až deset sekund před koncem zásahem do prázdné branky Guentzel.

Hlavní zásluhu na výhře Penguins měla první útočná formace, jejíž členové Jake Guentzel, Sidney Crosby a Conor Sheary si připsali celkem pět kanadských bodů.

Kubalík nebodoval

V závěrečném utkání pondělního programu vyhrál Edmonton nad Chicagem 6:3 a srovnal stav série na 1:1 na zápasy. Největší hvězdou duelu byl útočník vítězů Connor McDavid, jenž zaznamenal hattick, tři asistence zaknihoval jeho parťák z prvního útoku Nugent-Hopkins. V dresu poražených tentokrát nebodoval Dominik Kubalík, jenž v prvním duelu této série skóroval dvakrát a měl i tři gólové přihrávky.

McDavid měl do zápasu raketový start a poprvé skóroval už po 19 sekundách. V čase 4:05 se radoval z dalšího zásahu a hattrick završil při přesilovce v čase 37:05. Tato trefa poslala Olejáře do vedení 4:3, Edmonton pak do konce utkání navýšil skóre na 6:3.