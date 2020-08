Hrdina týmu New York Islanders Mathew Barzal (13) slaví poté, co rozhodl duel s Washingtonem Capitals

Radost hokejistů New York Islanders po rozhodujícím gólu útočníka Mathew Barzala (13) do sítě Washingtonu.

Voráček se prosadil už v šesté minutě, když se od jeho těla odrazilo do branky nahození Claudea Girouxe z levého kruhu.

Zbytek obstarala největší hvězda zápasu Carter Hart. Gólman Philadelphie, ktebý byl v minulém utkání při prohře 0:5 střídán, zneškodnil 23 střel a připsal si první nulu v play off. Stálo při něm i štěstí, protože Montreal zazvonil pětkrát na brankovou konstrukci.

Vrána byl blízko k tomu, aby také dal klíčovou branku, ale nakonec měl hlavu v dlaních. Zatímco on v prodloužení proti Varlamovovi neuspěl, Barzal z protiútoku rozhodl.

Washington šel do zápasu s vědomím, že prohrává v sérii 0:2 a další porážka už by jej poslala na hranu vyřazení, což jistě Ovečkin a spol. nechtěli dopustit. Jenže první třetina v podání Capitals byla opět hodně nepovedená. Islanders soupeře přestříleli v poměru 14:6 a převahu zvýraznili vedením 1:0, když se do sítě Capitals trefil Lee. A to ještě Ostrované nevyužili tři přesilové hry,

Ve druhé třetině už byl duel, co se týče střeleckých pokusů, vyrovnaný (10:10) a Washingtonu se povedlo v početní výhodě srovnat i skóre, když se mezi střelce zapsal Rus Kuzněcov. V 32. minutě pak ve statistikách duelu zasvítilo i české jméno. Radost z toho ale Radko Gudas mít nebude, protože obránce putoval za hákování na trestnou lavici. Islanders však jeho přestupek nepotrestali.

I přes řadu šanci pak už branka nepadla a šlo se do prodloužení. Tam měl obrovskou šanci český útočník Jakub Vrána. Chlapík s třináctkou na dresu však sám před gólmanem svou tutovku neproměnil. A hodně jej to mrzelo, protože z následující akce udeřila třináctka v barvách Islanders. Barzal se prosadil po hezké individuální akci a Ostrované mohli slavit.

Washington nastoupil v sestavě s obráncem Radko Gudasem, útočníkem Jakubem Vránou a brankářskou dvojkou Vítkem Vaněčkem.

"Nastal čas, kdy musíme nutně zabrat, jinak končíme. Jsme zády u zdi a není kam uhnout. Je zapotřebí vyhrát další zápas a pak jít krok za krokem," prohlásil útočník poražených Tom Wilson.

I bitva Calgary s Dallasem našla vítěze až v prodloužení. Plameny tentokrát zhasly v 77. minutě, kdy rozhodl Klingberg. Hattrickem se blýskl Pavelski. Stav série je vyrovnaný 2:2.

Rittich opět jen na střídačce

Stars se sice proti Camu Talbotovi, který dostal v brankovišti Calgary opět přednost před Davidem Rittichem, gólově prosadili v sérii premiérově jako první a po úvodním dějství těsně vedli, ale po přestřelce ve druhé třetině byl stav 3:3. Oba týmy přitom měly svém středu dvougólové střelce - Dallas táhl s vidinou vyrovnání série Joe Pavelski, na druhé straně zářil Sam Bennett, který si připsal navrch i nahrávku.

Vývoj na stranu Flames poté překlopil ve 44. minutě Tobias Rieder, který dal třetí gól v letošních vyřazovacích bojích. Pokaždé se mu to podařilo ve vlastním oslabení. Jason Dickinson sice v polovině 58. minuty vyrovnal, jenže Corey Perry bránil Talbotovi v brankovišti a po trenérské výzvě byl gól odvolán. Přesto se Dallas dočkal, když při power play dovršil hattrick pouhých 12 sekund před sirénou Pavelski.

Pokračovalo se dál a také v prodloužení bylo k vidění několik šancí na obou stranách. Klingberg byl hodně blízko rozhodnutí, když napálil horní tyčku. Vzápětí ale dostal další šanci a po dvou nahrávkách se zapsal i mezi střelce. Šlo o 62. střelu, která mířila na Talbota. Útočník Radek Faksa v dresu vítězů nebodoval.

Chicago porazilo Vegas 3:1, odvrátilo první hrozbu vyřazení a snížilo stav série na 1:3. si už v úvodu vypracovalo dvoubrankový náskok.

Skóre otevřel Drake Caggiula, který střelou z předbrankového prostoru zužitkoval pěkný pas Olliho Määtty od zadního mantinelu. Zvýšil Matthew Highmore, jehož nahození z rohu kluziště si gólman Robin Lehner srazil pravým ramenem do branky.

Blackhawks se poprvé v sérii ujali v zápase vedení, a to ještě Dominik Kubalík neproměnil dvě šance.

Vegas, v jehož sestavě opět scházel Tomáš Nosek, brzy snížilo - od modré čáry trefil horní růžek Shea Theodore. Další gól už ale hrdina zápasu Corey Crawford, který kryl 48 střel, nepustil. Chicago pojistilo výhru až jedenáct sekund před koncem, když se při hře bez brankáře prosadil Alex DeBrincat.