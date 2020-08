Kvůli protestům proti rasismu a policejnímu násilí se nebudou hrát ani dnešní zápasy play off NHL, ve kterých proti sobě měli nastoupit hokejisté Bostonu s Tampou Bay a Dallasu s Coloradem. Už dříve byly odloženy čtvrteční zápasy Philadelphie - New York Islanders a Vegas - Vancouver. Hrát se znovu začne v sobotu.

Vedení NHL dnes oznámilo upravený program na další dny. V sobotu se v Torontu uskuteční duely Tampa Bay - Boston a Philadelphia - New York Islanders, v Edmontonu se střetne Vegas s Vancouverem. V neděli budou následovat další tři zápasy.

Na protest proti nedělnímu incidentu ve Wisconsinu, při kterém policie postřelila černocha, se druhým dnem nehrálo ani play off NBA, MLB odložila sedm zápasů a zastavily se i další americké profesionální soutěže MLS nebo WNBA. Řada týmů amerického fotbalu zase odvolala tréninky na novou sezonu.

Play off NBA, které se kvůli koronaviru hraje v uzavřeném komplexu v Orlandu, dokonce údajně hrozilo i zrušení. Hvězdy LeBron James a Kawhi Leonard se totiž podle listu The Athletic snažili přesvědčit ostatní hráče k bojkotu zbytku vyřazovacích bojů.

Viceprezident hráčské asociace a křídlo Miami Andre Iguodala ale pro AP uvedl, že nakonec došlo k dohodě a hráči chtějí pokračovat v play off. Začít by se mělo nejpozději v sobotu. "Kolem všeho je hodně emocí. Je to důležitější než basketbal, který má ale obrovský dosah a my toho musíme využít. Nesmíme dovolit, aby ti, co naší cestě nepřejí, nás o ni připravili," prohlásil.

Pokračování play off podpořil i trenér Los Angeles Clippers Doc Rivers. "Hráči se snaží přijít na to, kam až můžou zajít. Je to docela vtipné, protože sice přijdete na to, že problémy světa nevyřešíte, ale rozhodně k tomu můžete přispět. A přesně o to se naši kluci snaží," řekl v rozhovoru pro Fox Sports West.