Strašně jsme mu to přáli a nejen jemu, ale všem českým klukům a Tampě. Honza měl těžkou sezonu, kdy vinou zranění toho neodehrál tolik, kolik by chtěl. Stejně tak tomu bylo ve Stanley Cupu, kdy měl zranění. Měl zlomenou nohu, tak nemohl nastoupit," řekl ČTK Michal Sivek z agentury Eurohockey Services, která Ruttu zastupuje.

Rutta hrál za Lightning v 'bublině' v Torontu v jediné přípravě 29. července proti Floridě (5:0) a potom ve druhém utkání skupiny o nasazení do play off 5. srpna proti Bostonu (3:2). Potom následovala pauza až do druhého finálového duelu s Dallasem, v němž se minulý týden v pondělí už podílel na výhře 3:2 a vyrovnání série na 1:1.

"Nastoupil jen pár dní po uschopnění po tom prvním prohraném zápase. Nasadili ho prakticky hned, jak šlo. Honza si to uhrál. Na to, jakou měl pauzu, tak zahrál parádně. Teď může slavit nejcennější hokejovou trofej na světě. Čekáme, až nám řekne, kdy dorazí, a určitě se na něj moc těšíme," podotkl Sivek.

Pokud by Rutta nestihl do finále zasáhnout, mezi držitele Stanley Cupu by se nezařadil. V základní části totiž sehrál jen 33 utkání. Nesplňoval tak kritérium alespoň poloviny odehraných zápasů, a to ani v nedokončené dlouhodobé soutěži, v které Tampa Bay absolvovala 70 duelů. V takovém případě musí hokejista sehrát aspoň jeden duel ve finálové sérii.

Takto přišel o oficiální podíl na triumfu ve Washingtonu v roce 2018 obránce Jakub Jeřábek, který navíc loni působil na farmě dalšího šampiona St. Louis. "Nebylo to jednoduché, ale Honza to zvládl. Připravil se jako profík," řekl Sivek k Ruttovu boji o návrat do sestavy.

"Většinu sezony, když hrál, tak byl po boku (Victora) Hedmana. Hráli výborně, trenér jim věřil, tak jsme věřili, že tu osvědčenou spolupráci vrátí. To se taky stalo a Honza si zahrál finále po jeho boku," připojil ke spolupráci bývalého zadáka extraligového Chomutova a čerstvého držitele Conn Smyth Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off.

Rutta podepsal v NHL v roce 2017 jako nedraftovaný volný hráč jednoletou dvoucestnou smlouvu s Chicagem. "Byla to těžká situace, kdy byl v Chomutově ještě pod smlouvou. Ti ho chtěli zpeněžit a prodat do Ruska. Nicméně my jsme věděli, že jediná cesta, jak ho vyvázat ze smlouvy, by byl kontrakt v NHL, který tohle umožňuje na základě dohody NHL a IIHF. Výrazně k tomu pomohlo, že Honza hrál skvěle, měl parádní konec sezony. Smlouva v NHL byla jasnou prioritu od začátku a podařilo se to," popsal Sivek.

Vítězové. Tampa Bay Lightning slaví.

Perry Nelson, Reuters

Rutta se hned probojoval do základní sestavy Chicaga. Za první tři zápasy měl na kontě čtyři body za dvě branky a stejný počet asistencí. "To, jak se s tím hned popasoval a prosadil se hned od začátku, je úžasné a až pohádkové. Jsem přesvědčen, že kdyby mu někdo řekl před pár lety, kdy byl ještě v Chomutově, že bude zvedat Stanley Cup, tak by tomu těžko věřil. Je to velký úspěch a moc mu to přejeme," prohlásil Sivek.

V druhé sezoně v Chicagu ale musel Rutta na farmu do Rockfordu do AHL a v lednu loňského roku jej získala Tampa. "Jedna věc je dostat se do NHL a druhá věc je udržet se v ní, protože tam opravdu hrají jen ti nejlepší hráči," uvedl bývalý útočník Sivek, který má na kontě 38 utkání v NHL za Pittsburgh.

Jan Rutta v zápase proti Dallasu

Perry Nelson, Reuters

"I tu cestu po Chicagu měl Honza trošku trnitější, že musel dokázat na farmě v Syracuse, že je dobrý hráč. Ale Tampa to v něm viděla, byli s ním trpěliví a teď to vyústilo, že byl součástí týmu vítěze Stanley Cupu," doplnil Sivek.

Ruttovi končí roční kontrakt na 1,3 milionu dolarů a od 9. října se může stát nechráněným volným hráčem. "Bude vstupovat na trh s volnými hráči. Že hrál v týmu, který vyhrál Stanley Cup, mu nějaký kredit ještě navíc dává. Nicméně uvidíme, jak se bude chovat trh v téhle bláznivé době. Věřím tomu, že práci určitě najde," dodal Sivek.