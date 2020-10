Šestadvacetiletý Anderson byl vyměněn za Maxe Domiho. Blue Jackets při dohodě přenechali Montrealu také právo volby ve třetím kole letošního draftu NHL.

"Jdete tam, kde vás jako hráče chtějí," prohlásil Anderson. "Pokaždé, když jsme hráli s Montrealem a přijeli jsme do haly Bell Centre, bylo tady to nejhlučnější prostředí. Fanouškovská základna je neskutečná, navíc jde o jeden z týmů tzv. Original Six. Jsem nadšený z téhle příležitosti a moc se na ni těším," dodal.

Anderson odehrál v minulé sezoně jen 26 zápasů, v nichž nasbíral čtyři body za gól a tři asistence. V prosinci si poranil rameno a v březnu absolvoval operaci. O ročník dříve nastřílel 27 branek, což je jeho maximum. Včetně play off doposud v NHL odehrál 288 utkání a připsal si 123 bodů (68+55), zatím nastupoval jen za Columbus.