Dlouho to drželi pod pokličkou. Útočník David Pastrňák se po životní sezoně v NHL podrobil operaci kyčle a zmešká úvod nového ročníku zámořské soutěže. Zákrok podstoupil už 16. září, Boston Bruins o něm informovali až nyní. Rekonvalescence české hokejové hvězdy by měla trvat pět měsíců. Nová sezona NHL by kvůli koronavirové pandemii měla začít netradičně až v lednu.