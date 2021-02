Pamětníci zlatého věku edmontonského hokeje si v neděli mohli připadat jako ve stroji času. Třináct gólů v jednom zápase, výhra 8:5 a dva hráči, kteří dohromady nasbírali jedenáct bodů. Jenže to nebyli Wayne Gretzky a Paul Coffey. To Leon Draisaitl a Connor McDavid teď vévodí statistikám sezony NHL.

Draisaitl má ostatně přezdívku 'Německý Gretzky' a v souboji s Ottawou předvedl, že není až tak od věci. Nasbíral celkem šest asistencí a jeho souputník zvaný v Edmontonu 'Connor McJesus' přispěl gólem a čtyřmi nahrávkami.

"Když to jde podle vašich představ, tak je to nádhera," lebedil si Draisaitl. "Šest bodů je opravdu skvělých, ale já jsem radši za ty dva do tabulky divize."

Jen jediná asistence přitom chyběla, aby Draisaitl vyrovnal rekord NHL, který se sedmi přihrávkami drží Gretzky (zvládl to v osmdesátých letech třikrát...) a detroitský Billy Taylor (1946).

Při pohledu na McDavida s Draisaitlem se opravdu nelze ubránit historickým srovnáním s dynastickou sestavou Oilers, kam patřili kromě Gretzkyho s Coffeym i Mark Messier, nebo Jari Kurri. Zápasy v jejich éře končily často výsledky 11:4, 10:6...

Sólo pro č. 97

I nedělních 8:5 by do gólově bohatých osmdesátých let nádherně zapadlo a některé akce McDavida s Draisaitlem taktéž. Už v sobotu se kanadský kapitán Oilers s číslem 97 na zádech v přesilovce proti Torontu rozhodl, že projede celým hřištěm, oblafl beky Maple Leafs a ještě ukázkově zavěsil.

"Myslím, že naši kluci odvedli dobrou práci, ale někdy proti sobě máte hráče, který je prostě někde jinde," poznamenal kouč Toronta Sheldon Keefe.

A McDavid s Draisaitlem jsou někde jinde i statisticky. Kanaďan vede tabulku produktivity s 22 body (8+14), jeho německý spoluhráč má 21 bodů (6+15). Třetí v pořadí Mitch Marner z Toronta je už proti nim horší o celou třetinu (5+9)!

Při současném tempu by McDavid v sezoně, která má 56 utkání, nasbíral 112 bodů a Draisaitl 107... I když je jasné, že tyhle cifry jsou spíš divokými fantaziemi. Nejproduktivnější hráč zkrácené sezony 2012-13 (48 utkání) Martin St. Louis z Tampy dal dohromady 60 bodů.

V neskutečně našlapaném programu navíc může dojít ke zranění, přidá se únava. Ale kdyby McDavid s Draisaitlem atakovali hranici 80 bodů, stejně by to bylo úžasné.

"Abych je posílal na led kvůli možným rekordům? Tak to ne, máme na srdci jen , kteří jsou nyní s pěti výhrami a šesti porážkami až pátí v Severní (kanadské) divizi.

Od odvety s Ottawou, která je na programu v noci na středu, ale fanoušci NHL čekají další bodovou explozi dynamického dua Oilers.

"Takové zápasy, kdy vám všechno vychází, se občas přihodí," tvrdí Draisaitl. V Edmontonu je ale frekvence těchto utkání o dost vyšší.