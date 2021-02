Svoji šanci si v hlavním městě USA musel poctivě vyčekat. Během pěti let si na farmě v Hershey připsal 141 startů, ale do NHL nakoukl jen jako náhradník. Loni v play off sice někteří experti vyzývali Todda Reirdena, aby na místo chabě chytajícího Bradena Holtbyho poslal do brány Vaněčka. Bývalý trenér Capitals však nenašel odvahu.

Také v nové sezoně měl být rodák z Havlíčkova Brodu až trojkou za Henrikem Lundqvistem a Iljou Samsonovem. Jenže švédský veterán musel na operaci srdce, ruský brankář porušil koronavirová nařízení a vládu nad prostorem mezi tyčemi Capitals opanoval Vaněček. A jde mu to mimořádně dobře. Ze sedmi zápasů ještě nezažil prohru v základní hrací době.

Takový vstup do NHL měl ve washingtonském dresu naposledy Jim Carey v roce 1994. V sezoně 1995-96 dokázal tento gólman Capitals dokonce přerušit hegemonii Dominika Haška a získal Vezina Trophy.

Unexpected bounce, but Vanecek has it covered. pic.twitter.com/f44UHT5aQP — NHL GIFs (@NHLGIFs) January 31, 2021

Vaněček si svými výkony ale také zadělal na to, aby se o něm mluvilo v souvislosti s významnou trofejí. Že je na to ještě moc brzy? Za chvíli tu budeme mít odehranou pětinu sezony a při současném tempu to letos opravdu uteče. Kouč Peter Laviolette by byl sám proti sobě, kdyby nenechal vyniknout rozchytaného Vaněčka, který má pravidelný zápasový rytmus rád.

„Je dobré, když mě soupeř udržuje v zápřahu," liboval si po víkendovém duelu s Bostonem (4:3 v prodloužení), kdy pochytal 40 střel. Úspěšnost zákroků měl po sobotě český brankář 91,8 procenta a gólový průměr 2,78.

Vítek Vaněček zatím podává skvělé výkony a náležitě za to děkuje i své brankové konstrukci 😀



(🎥/ @Sportsnet) pic.twitter.com/yPDg0EXzsh — NHL Česko (@NHLcz) January 26, 2021

První předběžné diskuse o Calder Trophy tak v zámoří zmiňují právě Vaněčka spolu s obráncem New Jersey Tyem Smithem a ruským útočníkem Minnesoty Kirillem Kaprizovem.

Žádný český hokejista dosud trofej pro nejlepšího nováčka základní části NHL nezískal. Dominik Kubalík z Chicaga se v hlasování minulé sezony umístil na třetím místě, stejně jako před lety Patrik Eliáš (1998), Milan Hejduk (1999) a Martin Havlát (2001). Ondřej Palát z Tampy byl v ročníku 2013-14 druhý za Nathanem MacKinnonem z Colorada. A co Vaněček?