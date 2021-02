Dvaadvacetiletý rodák z Nového Města na Moravě odstoupil ze čtvrtečního zápasu NHL s Chicagem (4:6) po tvrdém, nicméně podle všeho čistém nárazu u mantinelu od Calvina de Haana 55 sekund před koncem zápasu.

Po nekontrolovaném pádu se Nečas udeřil hlavou o led a hrací plochu opouštěl za pomoci lékaře a spoluhráče.

Kouč Rod Brind'Amour byl při komentáři Nečasových potíží hodně opatrný. Na přesnou diagnózu je potřeba si počkat.

„Tyhle věci při úderu do hlavy, to nikdy nevíte, co se stane," uvedl Brind'Amour.

Ten na zatím neurčitou dobu přišel i o českého gólmana Petra Mrázka, který se zranil během sobotního zápasu s Dallasem při kolizi se spoluhráčem Maxem McCormickem. V týdnu už se podrobil operaci palce na pravé ruce.