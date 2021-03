Paráda, fantazie v podání českého mazáka Jakuba Voráčka. Ten v prodloužení rozhodl o výhře své Philadelphie na ledě New York Rangers 5:4 a rozdováděl komentátora, který nadšeně křičel do mikrofonu „Džejkob Voraček dává gól a Philadelphia vítězí," burácel do éteru, zatímco se ryšavý Čech na ledě radoval se spoluhráči. „Byl jsem k smrti unavený, ale tohle vyšlo skvěle," rozzářil se pak útočník i při hodnocení duelu pro média.