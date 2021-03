Kapitán hokejistů New York Islanders Anders Lee musí na operaci kolene a sezona NHL pro něho skončila. Oznámil to předseda a generální manažer klubu Lou Lamoriello. Třicetiletému útočníkovi se stala osudnou srážka s Pavlem Zachou v duelu s New Jersey, zákroku se útočník podrobí ještě tento týden.