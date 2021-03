Faksa zvýšil v 11. minutě tečí už na 2:0 a připsal si čtvrtý gól v sezoně. Český útočník ale v polovině utkání odstoupil, protože se zranil za stavu 2:1 při blokování střely v oslabení. Pokaždé schytal ránu od obránce Mattiase Ekholma od modré čáry - první ho trefila do pravého boku, druhá do levé holeně, načež se svalil na led. Rychle se ale zvedl a okamžitě zamířil do kabiny.

Dallas přišel ve třetí části ještě o Joela Kivirantu a dohrával s deseti útočníky. "Bojovali jsme a nechci se vymlouvat, ale samozřejmě byly ty ztráty znát," uvedl útočník Ty Dellandrea, jenž ve 34. minutě vrátil Stars dvoubrankové vedení. Nashville ještě ve druhé třetině snížil a v 55. minutě vyrovnal Eeli Tolvanen, který si poprvé v NHL připsal v utkání tři body (1+2). O výhře Predators rozhodl v páté sérii Calle Järnkrok.

Další český forvard Pavel Zacha pomohl přihrávkou k výhře New Jersey na ledě Pittsburghu 2:1 v prodloužení. Zacha asistoval u vítězné trefy. Přihrávkou uvolnil na pravé straně rozjetého Jespera Bratta, který objel branku a zasunul puk u levé tyče.

"Gólman měl dobře všechna místa pokrytá a nechtěl jsem střílet jen tak ze špatného úhlu. Napadlo mě, že by ale v pozici, v jaké byl, mohl mít problém se přemístit, a tak jsem obkroužil branku. V tom jsem viděl svou šanci. Měl jsem štěstí," komentoval rozhodující akci Bratt. Zacha si tím připsal osmnáctý bod v sezoně (7+11) a je nejproduktivnějším hráčem týmu. Český útočník byl ve druhé třetině dokonce blízko gólu za stavu 1:1, ale jeho střelu v oslabení zastavila horní tyčka.

Nosek bodoval ve třetím utkání za sebou (1+3). V 57. minutě vyzrál na Calvina Petersona, který byl se 41 zákroky hlavním hrdinou zápasu. Český útočník ho připravil o nulu hezkou individuální akcí, při níž převzal puk na útočné modré čáře, přebruslil na levé straně obránce a snížil na 1:2. Jakékoli naděje Vegas na prodloužení série pěti výher vzal už za 55 sekund Jeff Carter, který uspěl v sólovém úniku s bekhendovou kličkou a přidal třetí gól Los Angeles.

Kings si vypracovali klíčový náskok na začátku druhé třetiny dvěma góly během 51 sekund. Hosté při první brance neuspěli s trenérskou výzvou, za což dostali dvouminutový trest, a v oslabení inkasovali.

Tampa Bay zvýšila svůj náskok v čele soutěže na rozdíl čtyř bodů před Washingtonem, New Yorkem Islanders a Floridou, kterou udolala až v zavěru. Vítězný gól dal v 51. minutě v přesilové hře za stavu 3:3 Tyler Johnson.

Výhru mohl zpečetit při power play trefou do prázdné branky Palát, ale v útočném pásmu přihrál nesobecky Bradenu Pointovi. Rodák z Frýdku-Místku vede produktivitu českých hráčů s 28 body (11+17) před Davidem Pastrňákem z Bostonu (14+12).