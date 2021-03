Jako vystřižené z nádherných snů. Gól v prvním zápase, dokonce hned v úvodní třetině a co víc: hned premiérovou střelou po vstupu do prestižní soutěže. Český útočník Radim Zohorna skóroval za Pittsburgh v NHL proti Buffalu. Jeho zásah byl vítězný. Tučňáci totiž neinkasovali a přidali ještě další tři góly.

„Nemám slov, abych popsal své pocity," vydechl šťastně po zápase. Odchovanec Havlíčkova Brodu se prosadil hned v první dvacetiminutovce. V čase 17:21. Najel si na levý kruh a ranou po přihrávce Anthonyho Angella překonal brankáře. Lepší premiéru než s gólem z první rány snad nelze zažít...

Pryč byly v tu chvíli starosti s nervozitou i s tím, že tempo je jaksi vyšší, než na jaké byl zvyklý. „Když jsem skóroval, neměl jsem už žádný stres a cítil jsem se velmi dobře," rozpovídal se přece jen čtyřiadvacetiletý útočník a těšil se, až si o takřka pohádkovém zážitku promluví s rodiči a dvěma staršími bratry Tomášem a Hynkem. „Doufám, že celá moje rodina to viděla. Nemůžu se dočkat, až jim zavolám a řeknu jim své pocity," doplnil útočník, který absolvoval i tradiční rituál pro nováčka. Na led při rozbruslení vstoupil jako první hráč a sám obkroužil kolečko ve třetině Tučňáků. Hlasatel v tu chvíli českého forvarda představil a být halá plná, jistě by si vysloužil velké ovace. Až pak na led vtrhli i další hráči Pittsburghu.

Zohorna začínal sezonu v Mladé Boleslavi, po přesunu za oceán se ocitl na farmě. Ve Wilkes-Barre/Scrantonu v jedenácti zápasech zaznamenal devět bodů, ale při potížích Tučňáků se zraněnými, naposledy vypadl Kasperi Kapanen, byl vržen do jejich sestavy.

V pravou chvíli, kdy už vyřešil tradiční zádrhel evropských hráčů po příchodu na menší zámořské ledové plochy. "Měl jsem opravdu velký problém, v útočném pásmu je těsno," říkal ještě v úterý Zohorna. "Ale už to není tak špatné."

Ve zběsilém tempu soutěže není čas na zapracovávání nových hráčů, vše se děje za pochodu...

„Bohužel jsme hráli tolik zápasů, že jsme neměli v tréninku příležitost ho dostat víc do týmové praxe," říkal kouč Mike Sullivan, ale nasazení 198 cm vysokého nováčka mu vyšlo. „Ukazuje, jak dobré jsou jeho ruce a dovednosti," ocenil Sullivan. „Na to, jak je vysoký, je na tom opravdu slušně v práci s pukem."

Nastoupil v řadě s Markem Jankowskim a Samem Laffertym, ale rychle se přesunul po bok Anthonyho Angella a Fredericka Gaudreaua.

„Poznal jsem je ve Wilkes-Barre, hráli jsme spolu. „Bylo to tak teď pro mě v prvním zápase lepší," připomněl Zohorna.

Stal se prvním hráčem Tučňáků, který skóroval ve svém debutu v NHL od doby, co Guentzel 21. listopadu 2016 vstřelil dva góly při prohře 2:5 s New York Rangers.

Emoce na ledě neprožíval sám. „To vždycky rádi vidíte," poznamenal hvězdný Sidney Crosby ke chvilkám nepopsatelné radosti po prvním gólu v NHL. „Vzpomenete si přitom i na pocity ze svého prvního zápasu. Všichni jsme zažili takovou nezapomenutelnou noc. Vidět tu emoci, to je obrovská podpora a nastartuje vás to, ale je to skvělý pocit i pro ty na lavičce," pokračoval Crosby, který byl hlavní postavou večera. když se podílel na zbylých třech gólech Pittsburghu asistencemi. Jako 36. hráč v historii soutěže překonal hranici 1300 bodů.

„Je to pěkné číslo. Je to také známka toho, že hraju už docela dlouho. Je příjemné překonat tyto milníky," poznamenal třiatřicetiletý Crosby.

Hranice láme i Buffalo, které vedl ze střídačky generální manažer Kevyn Adams. Prohrálo už šestnáctý duel v řadě.

