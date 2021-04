V Calgary nedostával takový prostor, jaký by si představoval. Flames sázeli spíš na Švéda Markströma, takže se už delší dobu spekulovalo, že by se český brankář David Rittich mohl před uzávěrkou přestupů v NHL stěhovat jinam. To se nakonec stalo. A osmadvacetiletý jihlavský odchovanec si nemůže stěhovat - z týmu pohybujícího se mimo postupové pozice do play off zamířil do Toronta, lídra Severní divize a jednoho z favoritů na zisk Stanleyova poháru.

„Jsem určitě spokojený, protože Toronto má super tým s velkými ambicemi, město samo o sobě je taky úžasné, takže to pro mě dopadlo dobře," libuje si Rittich v rozhovoru zprostředkovaném jeho agenturou Sport Invest.

Účastník MS 2018 věděl, že jeho jméno patří do skupiny těch, jejichž přestup byl v posledních dnech a týdnech hodně skloňovaný. „Moc jsem to neprožíval, spíš jsem čekal, co se může stát, protože jsem byl hodně v diskusích. O situaci jsem měl ale dobrý přehled, protože jsem byl v pravidelném kontaktu s Robertem Spálenkou a Craigem Osterem, což jsem moji agenti, takže jsme společně probírali varianty, které můžou nastat," prohlásil gólman, jenž v této sezoně odchytal jen 15 zápasů, v nichž vychytal čtyři výhry, má průměr 2,90 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 90,4 procenta a jednou udržel čisté konto.

Svůj nový tým si vybírat nemohl, naopak do poslední chvíle čekal, jak vyjednávání dopadnou. „Na poslední chvíli vyplavalo Toronto, což je zatím neúspěšnější klub v kanadské divizi. Vede si dobře, i když tahle sezona je ošemetná. Každopádně jsem rád, že jsem se mohl stát součástí takhle silného týmu," těší Ritticha, jemuž po sezoně skončí dvouletý kontrakt dohromady na 5,5 milionu dolarů a může se stát nechráněným volným hráčem.

David Rittich.

Vlastimil Vacek, Právo

Toronto má aktuálně zraněnou brankářskou jedničku Fredrika Andersena, kterého ale zatím skvěle zastupuje Jack Campbell. Nyní se může ukázat i Rittich. Pondělní zápas Maple Leafs proti Calgary ještě kvůli cestování nestihl, v noci z úterý na středu ale oba týmy proti sobě nastoupí znovu.

Rittich už by měl být připraven a bylo by pro něj jistě pikantní, kdyby dres Toronta premiérově přetáhl přes hlavu právě v souboji se svým bývalým zaměstnavatelem. „Byl jsem dotázán, jak jsem na tom, jestli bych případně byl připravený jít chytat proti Calgary. Samozřejmě jsem řekl, že bych chytat chtěl, protože každý zápas v NHL je úžasný zážitek, bez ohledu na to, proti komu chytáte," hlásí český brankář.

Robert Spálenka, šéf hokejové sekce agentury Sport Invest: S Davidem jsme se o trejdu bavili podstatnou část sezony, a to s ohledem na jeho vytíženost v Calgary. Měl instrukce, že výměna proběhne na posledních chvíli, vzhledem k tomu, že to bude tým na hranici platového stropu a Davidova výplata není pro takovou transakci úplně nízká. Tudíž nebylo úplně nejjednodušší najít řešení. Dlouhou dobu jsme byli ve spojení s jinými týmy, nakonec na poslední chvíli dopadlo Toronto. Jde do mužstva, které chce hrát o Stanley Cup a má letos šanci udělat slušný výsledek. Jaká bude jeho pozice, to se teprve ukáže: Campbell má neskutečnou fazonu, Andersen je zraněný, takže David je pro Toronto taková pojistka a uvidíme, co z toho vznikne.

„Tohle by tedy bylo trochu speciální, protože Calgary mi přirostlo k srdci. V týmu mám spoustu kamarádů, Milana Lucice třeba čeká 1000. zápas v NHL. Bylo by to těžké, ale určitě budu chtít vyhrát, i když bych výhru proti Calgary neslavil. Všechno záleží jen na mně, jaký odvedu výkon, jakmile naskočím, jestli si řeknu o další šanci," uvědomuje si Rittich.

Český brankář David Rittich se stěhuje z Calgary do Toronta.

Candice Ward, Reuters

Balení věcí a stěhování do Toronta bylo velmi hektické. „Byla to docela sranda. Sbalit sám sebe na nevím jak dlouho, kolik si toho vzít, co všechno bude... Nějak se mi to podařilo s velkou pomocí mojí úžasné manželky, která bohužel musela zůstat v Calgary sama na to horší balení. Je mi to líto, určitě bych jí s tím chtěl pomoct, protože je pochopitelné, že za ty čtyři roky je spousta věcí na stěhování, ale já už se v Torontu připojil k novému týmu," uzavírá Rittich.