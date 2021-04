Ještě 10. března měl Nosek na kontě jediný bod za gól v úvodním duelu sezony s Anaheimem a psalo se o něm vlastně jen v souvislosti s covidem, kdy jako pozitivně testovaný musel opustit už rozehraný duel a putovat do karantény.

Od 17. března je však Nosek nejproduktivnějším hráčem jednoho z favorizovaných týmů na Stanley Cup. V 16 zápasech nasbíral 6 gólů a 8 asistencí, naposledy zažil tříbodový večer v Los Angeles. Až za českým čahounem jsou hvězdy Golden Knights Max Pacioretty, kapitán Mark Stone, nebo švédský kanonýr William Karlsson.

NHL Video Highlight - Tomas Nosek scores against the Arizona Coyotes to make it 1-0. pic.twitter.com/zM9lIHPlo7 — Coyotes Game Bot (@CoyotesGameBot) April 11, 2021

„Momentálně je to pro mě zábava. Když bodujete, zvyšuje se vám sebevědomí. Mám víc prostoru i pohody," prohlásil Nosek, který svou fazónu předvedl proti Kings mazácky zakončeným přečíslením.

Ve Vegas se přitom během předchozích tří sezon etabloval jako univerzální voják nasazovaný do nepopulárních situací a míst, kde obstojí jen nejodhodlanější. Tuhle schopnost Nosek stále neztratil, jak doložila i dubnová příhoda z duelu se St. Louis, kde dostal pukem do obličeje od Coltona Parayka. S rozpáranou tváří se odebral do kabin, ovšem ještě se vrátil, aby fáral dál.

Časy se ale mění, jak zpíval Bob Dylan a po něm Golden Kids, a Noskova forma si podle kouče Golden Knights Petera DeBoera zasloužila ověřit nejen na obvyklých 10 minut na utkání.

Tomáš Nosek to vzal při akci 2 na 1 na sebe a parádně zakončil! 🎯 Navíc k tomu zvládnul přidat dvě asistence! Co říkáte na výkony českého útočníka ve službách Vegas? 👀 pic.twitter.com/MJ28fgmhd9 — NHL Česko (@NHLcz) April 15, 2021

A co se nestalo? Nosek si zase začal připomínat, že není jen užitečným specialistou na oslabení. Vždyť ještě v roce 2017 byl nejproduktivnějším hráčem (10+12) vítězů Calder Cupu z Grand Rapids, farmy Detroitu, který s Noskem jako nedraftovaným hráčem podepsal první zámořskou smlouvu.

Srovnal si osobák

„Je super, když se vám daří. Já jsem ale týmový hráč, pro mě je nejdůležitější úspěch mužstva. Pokud nezískám ani bod a vyhrajeme, budu stejně spokojený," vyprávěl Nosek, který si osmi góly a devíti asistencemi srovnal personální maximum z ročníku 2018-19. Na vylepšování osobáku má přitom ještě 14 zápasů...

Když kouč DeBoer promýšlel, kam s novou posilou z Chicaga Mattiasem Janmarkem-Nylénem, logicky zvolil hráče, kterým se daří a vedle nichž by švédský křídelník získal v novém prostředí hned herní jistotu. Poslal ho tedy do třetí formace k Noskovi a Alexi Tuchovi.

„Na papíře nikdy nevíte, jak bude souhra vypadat, ale teď jsme to asi trefili," usmíval se DeBoer. Třetí lajna Vegas si v LA připsala šest bodů.

„Vypadá to, že jsme si docela sedli. Mattias k nám přinesl rychlost a šikovnost. Tak to snad bude klapat dál," zadoufal Nosek.

V tabulce Západní divize jsou Golden Knights druzí se sedmnáctibodovým náskokem před prvním týmem pod postupovou čarou do play off. Vyřazovací část pro ně není cílem, ale základním předpokladem. Vždyť Nosek hrál finále Stanley Cupu hned v premiérové sezoně týmu z města neonů, kasin a striptýzových klubů. Loni se Vegas dostalo do konferenčního finále a jeho ambice tím rozhodně nebyly ukojeny.

V play off se nejlepší formace soupeřů často zneutralizují 'vytlučou' mezi sebou. Ve vyhrocených zápasech pak rozhoduje, jak šikovní hráči se skrývají ve třetí, ve čtvrté lajně. Kouč DeBoer si může pískat, protože ví, že jeden takový s českým pasem je momentálně největším ofenzivním esem celého týmu.