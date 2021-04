Ovečkinův Washington zápas prohrál s Bostonem 3:6 a to i díky dvěma gólům Davida Krejčího a třem asistencím Davida Pastrňáka. Ruský bohatýr v dresu Capitals vyšel po dvougólovém představení proti Philadelphii tentokrát naprázdno a překousnout musel vysokou porážku. Fanoušky však stejně pobavil.

Kamery ruského snajpra zachytily ve chvíli, kdy si údajně voskoval hokejku, jenže k jeho smůle to pro diváky vypadalo jako hodně nemístné gesto. Na sociálních sítích se video stalo hitem a hokejový svět se baví na účet ruského kanonýra.

„Vytáhl svého gólmana," (odvolání gólmana při powerplay se v zámoří popisuje jako vytáhnout brankáře) píše jeden z fandů. „Poslouchejte, ten chlap prostě hokej miluje," píše další. „Určitě viděl nahého Marchanda o přestávce, a tak mu to nedalo," směje se další.

Podobně to schytal před devíti lety i Jaromír Jágr, který si v zápase Philadelphie s New York Islanders masíroval bolavé tříslo tak vehementně, až fanoušci začali spekulovat, co to tam vlastně dělá.