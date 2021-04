Kritika na adresu ruského kanonýra zazněla poté, co se spekuluje o jeho neúčasti na letošním mistrovství světa v Rize. Oficiálním důvodem jeho neúčasti by mělo být zřejmě obvinění za údajné napadení mladé ženy, kterého se Panarin měl dopustit.

Uznávaný ruský kouč Vladimír Plushev, který dovedl ruské juniorské týmy ke třem titulům mistrů světa Panarina odsoudil, protože prý nerespektuje svoji zemi. „Do národního týmu by měli být pozváni pouze ti, kteří respektují a oceňují svou vlast," tvrdí. Podle něj má Panarin úplně „vymletý mozek."

RIDICULOUS GOAL BY ARTEMI PANARIN



Rangers are on FIRE 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/SbFDnDzlKS — Rangers on MSG (@RangersMSGN) April 15, 2021

Devětadvacetiletý útočník si nedávno zažádal o americké občanství, které však ještě nedostal. „Ještě to není Američan, ale rozhodně už to není Rus," reagoval Plyšev. Poté, co se Rangers vzdálili postupovým příčkám do play-off NHL, byla naděje, že se talentovaný útočník představí s reprezentací na mistrovství světa, nyní je zřejmě všem jeho šancím konec.

Svou roli v tom hraje také to, že byl Panarin obviněn z toho, že ve své domovině zbil osmnáctiletou ženu v baru. Obvinění vznesl kouč Andrej Nazarov, který Panarina trénoval v Kontinentální lize. Nazarov tvrdil, že hráč uplatil policii, aby vyvázl bez úhony.

Hráč toto nařčení popřel a označil jej za smyšlené. Možné je, že se Nazarov chtěl Panarinovi pomstít za jeho kritiku prezidenta ruské federace Vladimíra Putina a podporu Alexeje Navalného.