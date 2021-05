Kapitán Washingtonu Alex Ovečkin během třetího utkání prvního kola play off NHL.

Ovečkin, jinak autor úvodní branky zápasu, po inkasovaném gólu v prodloužení vzteky rozmlátil hokejku o mantinel a pak podle serveru Sportsnet ještě v emocích seřval brankáře Samsonova.

„Zajel jsem do jejich pásma, měli gólmana za bránou. Nevím, jestli se s obráncem špatně domluvili, vypadalo to tak. Zkusil jsem do toho vletět, trochu jsem jim v tom udělal chaos, což mi dalo dostatek času, abych toho využil. Je to skvělý pocit, jako pokaždé, když můžete takto ukončit zápas," radoval se z rozhodující trefy Smith.

Samosonov se postavil do brány poprvé od 1. května. Capitals jako teprve druhý tým v historii soutěže nasadili v prvních třech zápasech play off do základní sestavy pokaždé jiného gólmana. Vítek Vaněček se zranil hned v prvním duelu, Craig Aderson byl jedničkou ve druhém zápase. A nyní přišla řada na Samsonova, který v zápase mimo jiné pochytal všech devět střeleckých pokusů Davida Pastrňáka.

„Byl dnes skvělý. Nemůžu říct nic jiného než: ´Hlavu vzhůru, čeká nás ještě spousta hokeje´. Dnes nám hodně pomohl. Kdyby nás několikrát nepodržel, zápas by pro nás skončil nejspíš mnohem dřív. To by si měl uvědomit. Ale samozřejmě budou nějaké věci, které si budeme muset říct," chlácholil ruského gólmana obránce Capitals John Carlson.

Kouč Washingtonu Peter Laviolette byl pochopitelně kvůli rozhodujícímu momentu hodně rozladěný.

„Tohle je krutý konec. Podle pohybu hráčů můžu říct, že tam vázla komunikace. Takové malé věci a detaily rozhodují. O to je to pro nás těžší. Ale ´Sammy´ naskočil do zápasu po delší době a myslím, že jinak odchytal zápas výborně," hodnotil kouč poražených.