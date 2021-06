Nechutná tečka pobouřila NHL. Slavná zámořská liga je paf z ošklivého zákroku hvězdy Winnipegu Marka Scheifeleho, který brutálně fauloval Jakea Evanse poté, co útočník Canadiens vstřelil do odkryté klece pátý gól Montrealu. Zraněný hráč zůstal bezvládně ležet na ledě, zákrok odstartoval divokou bitku, pomstít hrubý zákrok chtěli snad všichni hráči Canadiens. Pro hvězdu Jets zápas předčasně skončil, vyfasoval trest na pět minut a do konce zápasu, dá se očekávat i flastr od vedení soutěže. Winnipeg prohrál zápas 3:5.

Winnipeg chvíli před koncem úvodního duelu 2. kola play off NHL snížil na 3:4 a vycítil šanci na srovnání skóre. Stal se ale pravý opak, útočník Canadiens potrestal risk soupeře a 57 sekund před závěrečnou sirénou do prázdné klece pečetil výhru. Gól však ani nestihl oslavit, protože se stal terčem hrubého zákroku soupeře, po němž skončil zraněný na nosítkách.

Bezvládně ležícího hráče musel chránit jeden z rozhodčích, na ledě totiž začaly padat rány pěstí. „Doufejme, že bude brzy v pořádku," řekl po utkání trenér Winnipegu Paul Maurice a snažil se najít vysvětlení, proč ke střetu došlo. „Byla to mimořádná situace, Mark se vracel zpět, chtěl zabránit tomu, abychom dostali gól, byl v plné rychlosti. Zvedl ruce a skončil to těžký hitem. Jsem si jistý, že na to vedení soutěže bude mít svůj názor," doplnil.

Kouč Montrealu Dominique Ducharme byl z vyhrocené koncovky smutný. „Nikdy nechcete vidět, když hráč leží zraněný na ledě. Už jsme podobnou věc zažili při zápase v Torontu, kdy byl v podobné situaci Tavares. Nebyl to náš hráč, ale všichni jsme si přáli, ať je mu co nejdřív lépe," konstatoval, aniž by nějak hodnotil zmíněný zákrok Scheifeleho.

Jeho svěřenci už tak shovívaví nebyli. "Byl to neférový zákrok, myslím si, že liga ho bude rozebírat. Pokud by však Scheifele v sérii ještě nastoupil, rozhodně mu ztížíme život," prorokoval obránce Montrealu Joel Edmundson a naznačil, že očekává vysoký disciplinární trest. "Je to odporné, hráči by k sobě měli chovat respekt," přidal se ke kritice jednoho z ofenzivních lídrů Jets Jesperi Kotkaniemi.