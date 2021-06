„Už víme, jak to vítězství chutná a jaký je to pocit s pohárem nad hlavou. Letos jsme možná ještě hladovější než loni, protože chceme ten pocit zažít znovu. Uděláme pro to všechno. Všichni už jsou unavení, ale v této fázi ze sebe vymáčknou více než 100 procent. Nadšení a natěšení únavu přebíjejí," připomíná Palát, že po startu sezony až v lednu letošního roku čekal všechny týmy velmi nehuštěný zápasový program.

Třicetiletý útočník poznává, že obhájit titul je náročnější než jej získat poprvé. Zvlášť v tak kvalitní a vyrovnané soutěži, jakou je NHL. "Když kterýkoliv tým vyhraje Stanley Cup, často už nemá takovou sílu a hladovost ho vyhrát znovu. Ale náš tým je v tom přesný opak. My jsme hladoví celou sezonu, máme skvělý tým a chceme znovu vyhrát. I když víme, že to bude hodně těžké," uvědomuje si rodák z Frýdku-Místku po vyřazení Floridy, Caroliny a NY Islanders.

Ondřej Palát (18) v semifinálové sérii s NY Islanders.

Brad Penner, Reuters

Levý křídelník nastupuje v elitní formaci Blesků s Nikitou Kučerovem a Braydenem Pointem, tedy dvěma nejproduktivnějšími hráči probíhajícího play off. „Trenér mi věří a dávají tuhle šanci. Já se snažím hrát zodpovědně. Oba kluci jsou útočně ladění, mým úkolem je především získávat pro ně puky a pracovat poctivě před oběma brankami. Je skvělé sledovat přímo z ledu jejich talent a předvídavost, maximálně si to užívám," libuje si Palát a vyzdvihuje zejména Kućerova.

O dva roky mladší ruský forvard sice kvůli zranění vynechal celou základní část, na vyřazovací boje se ale stihl dát dohromady a v 18 zápasech zapsal 27 kanadských bodů. „Je úžasné, když vám na play off přijde taková posila. Z pohledu normálního smrtelníka je neuvěřitelné, že je celou sezonu mimo kvůli operaci a vrátí se v takové formě. Pro nás samozřejmě jen dobře," neskrývá Palát nadšení z návratu kavkazského rodáka.

Ve finále čeká Tampu Bay Montreal, nejpříjemnější překvapení letošního play off. Vždyť Canadiens do bojů o Stanley Cup prošli na poslední chvíli a ze všech týmů s nejmenším bodovým ziskem.

Český hokejový útočník Ondřej Palát oslavuje u střídačky gól, který vstřelil do sítě New York Islanders v semifinále NHL.

Chris O'Meara, ČTK/AP

„Všichni je podceňovali. Když jsem ale viděl jejich sérii s Torontem, hned jsem si říkal, že dojdou daleko, že překvapí hodně lidí. To potvrdili. Hodně lidí jim opět nevěřilo proti Vegas, ale ukázali velkou sílu. Dodržovali svůj plán a jejich strategie byla na Vegas velmi účinná," smeká Palát před Montrealem, který je ve finále po dlouhých 28 letech.

"Dokážu si představit, jak tam panuje euforie, protože jsem dva roky hrál juniorku jen hodinu jízdy od Montrealu. Nikde jinde jsem nezažil, aby celý region takto žil hokejem. Je to opravdu něco neskutečného. Teď musí být celé město na nohou. Je jen škoda, že tam pořád nemůže být plný stadion," mrzí českého útočníka.

Zatímco na domácí zápasy Tampy může aktuálně do hlediště téměř 15 tisíc fanoušků, v Montrealu jen tři a půl tisíce. A v Kanadě Paláta a spol. čeká návrat veškerých protiepidemických opatření, od kterých už se ve Spojených státech upouštělo.

Ondřej Palát (vlevo) se spoluhráčem z elitní útočné formace Blesků Braydenem Pointem.

Chris O'Meara, ČTK/AP

„Zase musíme začít nosit roušky, v Montrealu nebudeme moci vyjít z hotelu, prostě to bude zas jak před čtyřmi měsíci. Jsou to však poslední dva týdny sezony a zajímá nás jen zisk Stanley Cupu," je odhodlaný Palát a užívá si, že oproti minulé sezoně už fanoušci můžou na stadiony.

„Je to až neskutečné. Loňské play off bylo i díky našim výsledkům nezapomenutelné, ale bez fanoušků to nebylo ono. O to víc si to teď užíváme. Bohužel právě v Montrealu ale ještě opatření platí, což je škoda pro oba týmy," pokrčí rameny Palát, jenž v osmnácti duelech play off zaznamenal devět kanadských bodů.

Ondřej Palát se snaží překonat gólmana Caroliny Petra Mrázka.

Kim Klement, Reuters

Finále s Montrealem vnímá i jako souboj dvou aktuálně nejlepších gólmanů na světě - Rusa Vasilevského a Kanaďana Price z týmu soupeře. „Vasilevskij je podle mě nejlepší brankář na světě, Carey Price je obrovská osobnost a hraje v neskutečné formě. Když nastupujeme proti němu, vždycky chytá výborně a je těžké ho překonat," řekl Palát, podle něhož bude receptem na Price, aby mu hráči Tampy dobře clonili a on tak viděl střely až na poslední chvíli.

Šance obou týmů na zisk poháru jsou podle Paláta vyrovnané. „Bude to padesát na padesát. My vyřadili skvělé týmy, stejně tak Montreal. Obě organizace si zaslouží být ve finále, budou rozhodovat maličkosti," soudí Palát, který se spoluhráči před finále žil sledováním fotbalového EURO.

Nejinak tomu v šatně Bolts bylo i v neděli, kdy Češi v osmifinále senzačně vyřadili Nizozemce. Fotbal máme aktuálně zapnutý pořád. Při zápase Česka s Nizozemskem jsme šli do první řady my s Honzou Ruttou, ale dívali se i ostatní. Je super, že to kluci zvládli, že se jim daří. Je mi jasné, že teď je pro Čechy hlavní fotbal," uzavírá Palát s tím, že hokejovým fanouškům se určitě vyplatí v noci zapnout televizi a užívat si závěrečnou sérii Stanley Cupu.