Floridský celek se ujal vedení v sedmé minutě, kdy po Palátově nahrávce skóroval Erik Černák. V 26. minutě zvýšil Yanni Gourde. Canadiens snížili v závěru druhé části zásluhou Bena Chiarota, ale v závěrečné třetině se dvakrát mezi střelce zapsal Kučerov. Konečný výsledek stanovil kapitán Steven Stamkos.

"Bolts" útočí na třetí triumf ve Stanleyově poháru. První získali v roce 2004, druhý loni v září v sérii s Dallasem. Vyhrát dvakrát za sebou se naposledy povedlo Pittsburghu v letech 2016 a 2017.

Canadiens jsou ve finále poprvé od roku 1993, kdy nejcennější hokejovou trofej vybojovali počtyřiadvacáté v historii. V tomto ohledu jsou suverénně nejlepší.

V širším kádru kanadského týmu je forvard Michael Frolík, ale v případě triumfu Montrealu by se počítal mezi vítěze jen v případě, že by na rozdíl od dosavadního průběhu play off zasáhl do finálové série.

Montrealu kvůli koronaviru chybí trenér Dominique Ducharme, kterého zastupuje Luke Richardson. Ducharme by měl být zpátky na lavičce ve třetím utkání.

Brankář Montrealu Carey Price (31) inkasuje v úvodním finále Stanley Cupu.

Douglas Defelice, Reuters

Lightning otevřeli skóre v sedmé minutě po česko-slovenské spolupráci, kdy obránce Černák usměrnil do sítě Palátovu přihrávku od hrazení. Čtyřiadvacetiletý Slovák oslavil ve svém 46. utkání ve vyřazovacích bojích premiérovou trefu. Palát bodoval ve čtvrtém z posledních pěti duelů a připsal si desátý bod v letošním play off.

Na počátku druhé třetiny zastavila střelu zadáka Montrealu Chiarota tyč. Na druhé straně Price zblízka vychytal nikým nehlídaného Stamkose.

V 26. minutě přidali domácí druhý gól po akci, která začala u Rutty. Goodrowova sražená střela se odrazila ke Colemanovi, jehož pohotové zakončení před brankou lehce tečoval Gourde.

O chvíli později mohl snížit hostující kapitán Weber, jenže gólman Vasilevskij jeho samostatný únik zastavil. V 38. minutě už ale nestačil na Chiarotovu ránu, kterou si do vlastní branky srazil bek McDonagh. Třicetiletý Kanaďan potřeboval na první trefu v play off dokonce 52 utkání.

Hvězda úvodního finále Stanley Cupu Nikita Kučerov se raduje z gólu.

Kim Klement, Reuters

Šance "Habs" na srovnání vzaly za své ve 43. minutě. Kučerov nahodil před branku puk, který Chiarot v souboji s Palátem ve vzduchu nezkrotil a nešťastně si ho srazil za Priceho záda.

V 52. minutě Point vyhrál vhazování, Kučerov si nabruslil mezi kruhy a přidal čtvrtý gól domácích. V předposlední minutě uzavřel skóre v přesilovce tvrdou ranou od mantinelu Stamkos. Nejproduktivnější hráč vyřazovacích bojů Kučerov, zvolený první hvězdou, zaokrouhlil v 19. utkání počet bodů na 30 (7+23).

Druhý duel je na programu v noci ze středy na čtvrtek od 2:00 SELČ opět na ledě Tampy Bay.