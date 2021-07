Makar si v uplynulé sezoně připsal ve 44 zápasech NHL 44 bodů za osm branek a 36 asistencí. V 10 duelech play off měl také průměr jednoho bodu na zápas, když skóroval dvakrát a přidal osm přihrávek. Byl vybrán do prvního All Star týmu sezony.

"Nemůžu být více nadšený, když vím, že bude Denver nadále mým domovem minimálně příštích šest let. Budu dělat, co je v mých silách, abych získali Stanleyův pohár pro nejlepší fanoušky v NHL," řekl Makar, který byl kandidátem na zisk Norris Trophy pro nejlepšího obránce NHL a skončil v hlasování Asociace profesionálních hokejových novinářů druhý za Adamem Foxem z New York Rangers.

V dresu Avalanche debutoval na konci sezony 2018/19 po ročníku strávením na University of Massachusetts v NCAA. Stihl 10 utkání play off, v nichž vstřelil gól a u pěti asistoval. V ročníku 2019/20 v základní části zaznamenal v 57 duelech 50 bodů (12+38). V 15 bojích o Stanley Cup si připsal 15 bodů (4+11).

Arizona draftovala syna klubové legendy Doana

Čtyři roky poté, co hokejový útočník Shane Doan ukončil v dresu Arizony kariéru v NHL, draftovali Coyotes jeho nejstaršího syna Joshe. Nadějného útočníka si americký klub vybral v dnešním druhém kole jako 37. v celkovém pořadí.

Shane Doan byl dvě dekády tváří klubu, v němž po konci kariéry v roce 2017 působí jako šéf hokejového vývoje. Dres dvojnásobného kanadského mistra světa s jeho číslem 19 nyní visí u stropu haly Coyotes.

Devatenáctiletý Joshn Doan hrál v minulé sezoně za Chicago Steel v americké juniorské soutěži USHL a v 53 zápasech nasbíral 70 bodů za 31 gólů a 39 asistencí.