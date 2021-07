Devětadvacetiletý Forbort podepsal tříletou smlouvu na devět milionů dolarů, Foligno s Haulou se zavázali ke spolupráci na dva roky. Třiatřicetiletý Foligno si za tu dobu vydělá 7,6 milionu a třicetiletý Fin Haula 4,75 milionu dolarů.

Forbort odehrál minulou sezonu za Winnipeg a včetně play off si za 64 utkání připsal 13 bodů díky třem gólům a 10 asistencím. Foligno byl řadu sezon kapitánem Columbusu, uplynulý ročník ale dohrával v Torontu. Celkem za sezonu nasbíral ve 49 zápasech základní části 20 bodů (7+13), v play off přidal za čtyři utkání jednu nahrávku. Jen 43 duelů mu chybí k dovršení mety 1000 startů v dlouhodobé fázi NHL.

Haula strávil poslední ročník v Nashvillu a v základní části nastřádal v 51 zápasech 21 bodů (9+12), ze šesti utkání play off vytěžil branku a tři nahrávky. Ve své dosud nejlepší sezoně v NHL (2017/18) dokázal v 76 utkáních základní části nasbírat 55 bodů díky 29 zásahům a 26 asistencím.

Po investicích Bruins zůstal klubu už jen malý prostor pod platovým stropem. Podle webu capfriendly.com je to 1,09 milionu dolarů, podle twitterové stránky Bruins Cap Space 1,81 milionu dolarů. V obou případech to zatím patrně není dostatečný prostor pro dohodu s pětatřicetiletým Krejčím, jenž strávil v klubu celou svou kariéru v NHL.

Sám v červnu přiznal, že si nedokáže představit, že by měl hrát za jiný tým. "Nejde o peníze. To je asi tak vše, co k tomu mohu říci. Moje další dohoda určitě nebude založena na penězích. Zároveň prostě nevidím možnost, abych hrál v jiném klubu," uvedl tehdy Krejčí, kterému vypršela lukrativní šestiletá smlouva na 43,5 milionu dolarů.

"David a já jsme spolu za poslední dobu docela dost komunikovali. Zatím se nic nezměnilo. Má proto své vlastní důvody a chce si je nechat pro sebe. Vím ale, jaký je jeho časový plán. Nechali jsme ohledně něho věci zcela otevřené, aby se mohl případně vrátit a zase za nás hrát," řekl generální manažer Don Sweeney ve středu novinářům.