Český hokejový útočník Jan Jeník opustil přípravný kemp Arizony a přesunul se do Tucsonu do nižší AHL. Jednadvacetiletý odchovanec Nymburka na konci minulé sezony debutoval v NHL; představil se v posledních dvou duelech Coyotes v základní části a v obou skóroval. Obránce Filip Král se pro změnu přesunul z kempu Toronta Maple Leafs do farmářského týmu Toronto Marlies. V nižší AHL už jednadvacetiletý odchovanec Komety Brno hrál v závěru minulé sezony, v které jinak nastupoval v extralize a odbyl si i debut v reprezentaci.