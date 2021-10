Český útočník Pittsburghu Penguins Dominik Simon slaví se spoluhráči gól, který vstřelil do sítě Tampy Bay Lightning v NHL.

"Tak to se nepovedlo. Nepamatuju, kdy jsme naposled prohráli první zápas sezony," zoufal si kapitán Steven Stamkos po prohře 2:6 s Pittsburghem. "Penguins přitom mají prořídlou sestavu, schází jim několik výborných hráčů, ale tvrdě si to odpracovali a my jen celý večer naháněli puk."

Lídr Tampy měl pravdu. Pittsburghu chybějí největší ofenzivní stars. Po operaci zápěstí ještě nebyl k dispozici kapitán Sidney Crosby, mininálně osm týdnů ještě potrvá rekonvalescence Jevgenije Malkina po operaci kolena. A mimo hru zůstal po prodělaném covidu taky Jake Guentzel.

O to větší motivaci měli hráči, kteří balancují na hraně sestavy. Mezi nimi i Dominik Simon.

Sedmadvacetiletý útočník měl po minulé nevydařené sezoně v Calgary (11 startů/0 bodů) dost nabídek z Evropy, ale když se ozval jeho bývalý klub, neváhal a podepsal roční smlouvu na 750 tisíc dolarů. Místo nahoře neměl zdaleka zaručené, ale jak řekl v rozhovoru pro Sport.cz: "Jsem tvrdohlavý, i díky tomu jsem ani na vteřinu nepřestal věřit, že v NHL můžu pořád dobře hrát."

První český gól v sezoně

V Tampě ukázal, že to není jen jeho zbožné přání. V 52. minutě ukryl svůj pokus za obránce Sergačjova, zaskočil brankáře kalibru Andreje Vasilevského a dal tak první český gól nové sezony. Zároveň tím odstartoval zběsilou závěrečnou přestřelku, kdy během necelých sedmi minut padlo šest gólů, z toho čtyři do domácí sítě.

Hokejisté Pittsburghu se radují z branky

Chris O'Meara, ČTK/AP

"Všichni jsme věděli, co máme dělat a byli jsme dobře připraveni. Navíc jsme dokázali využít šance," pochvaloval si Simon, který odehrál necelých 13 minut a v NHL se trefil poprvé od 2. února 2020.

I když výborně dodržoval taktické plány kouče Mikea Sullivana, byla mu dost často předhazována chabá produktivita. Což byl nakonec jeden z důvodů, proč Simonovi, jenž měl status chráněného volného hráče, nebyla v Pittsburghu loni předložena kvalifikační nabídka.

"Určitě chcete vždycky bodovat co nejvíc a když jste v předních lajnách, tak je tlak na body větší. Myslím si, že potenciál víc bodovat mám určitě i v NHL. Možná proto jsem to nevzdal," řekl Simon. První gól v prvním zápase může být dobrým znamením, že se věci trochu mění. Jeho osobním rekordem je zatím 28 bodů (8+20) ze sezony 2018-19.

Dobře napadat, nepřestávat bruslit, předávat si rychle puk. To je hokej, na který se Simon v Pittsburghu těšil.

"Každý rok do systému přibude něco nového, pilují se detaily. Ale vzhledem k tomu, že koučem je pořád Mike Sullivan, bych se do toho měl zase rychle dostat. Výborně s hráči komunikuje, je to skvělý trenér," řekl Sport.cz Simon.

Obnovená pittsburská premiéra mu dala za pravdu. V lajně s Brockem McGinnem a Teddy Bluegerem se zhodnotila i Simonova neúnavná práce v útočném pásmu. "Pokud někdo brání jako tihle kluci a ještě dovede být nebezpečný dopředu, je to neocenitelné," pochvaloval si Sullivan.

Hokejisté Pittsburghu Penguins vstup do nového ročníku NHL na ledě Tampy Bay zvládli. Jeden z gólů Tučňáků slaví se spoluhráči Brian Boyle (11).

Kim Klement, Reuters

"Cítil jsem se fakt dobře. I díky tomu, že jsem v přípravných zápasech dával nějaké góly. Jsem moc vděčný, že to vyšlo i teď," pronesl Simon.

Je jasné, že až se největší pittsburské ofenzivní hvězdy zase vrátí, bude mít co dělat, aby se v sestavě udržel. Ale když bude pokračovat úterním stylem, určitě to není nemožné.