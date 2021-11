"Jaká byla premiéra? Vítězná, takže jsem rád, že to takhle dopadlo. Samozřejmě je stále na čem pracovat a posouvat se dál," řekl Rittich na nahrávce agentury Sport Invest, která devětadvacetiletého českého gólmana zastupuje.

Rittich podepsal v létě s Nashvillem roční smlouvu, začátek nového angažmá si ale představoval jinak. V přípravě odchytal jen jedno utkání a v polovině října byl zapsán na takzvaný covidový protokol a byl dlouho mimo tým.

"Nervózní jsem před zápasem nebyl. Je ale pravda, že jsem předtím odchytal jen první zápas v přípravě a teď to byl ostrý zápas NHL. A ten jsem nechytal už více než půl roku, takže u některých věcí bylo cítit, že to není ono," přiznal odchovanec Jihlavy. "První třetina bylo takové hledání a zaplaťpánbůh, že od druhé třetiny jsem se našel a cítil jsem se daleko lépe," doplnil Rittich, jenž si při výhře Nashvillu 4:3 v prodloužení připsal 33 zákroků. Dvě ze tří branek inkasoval v první dvacetiminutovce.

I přes problémy v úvodu sezony se v novém působišti cítí výborně. "Máme super tým, jsou tu fajn kluci. S Juusem (Sarosem) nám to klape a myslím si, že jsme dobří parťáci. A myslím, že postupem času to bude ještě lepší," řekl Rittich, který má vytvořit dvojici s šestadvacetiletým finským gólmanem. "Kdy budu chytat opět, ale s trenéry domluveni nejsme. Uvidíme, kdy dostanu další zápas. Byl jsem rád, že jsem mohl teď chytat proti St. Louis. Po dlouhé době jsem ani nevěděl, co od sebe mám čekat. Jsem rád, že to takhle dopadlo a práce, kterou do toho s trenérem gólmanů vkládáme, se vyplatila," uvedl.

Bývalý brankář Calgary a Toronta, který v zámoří působí od roku 2016, může být spokojený s týmovými výsledky. "Začátek jsme neměli ideální, ale poslední zápasy jsme našli svoji identitu. Jak chceme hrát. Teď jsme na tripu získali devět bodů z 12, což je slušné," poukázal Rittich na čtyři výhry v sérii osmi utkání na kluzištích soupeřů.