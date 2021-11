„Když jsem přišel do týmu Senators (v roce 2000), tak Marián už tam hrál dva roky. A hned ten první se dostal mezi finalisty na nováčka roku. Takže tehdy už byl jednou z těch mladých hvězd," vyprávěl bývalý Hossův spoluhráč.

V době Havlátova příchodu do Kanady se v Ottawě vytvořila početná česko-slovenská kolonie, která nadanému mladíkovi umožnila lépe se adaptovat na zámořský hokej.

Češi a Slováci v Hokejové Síni slávy 1983 - Stan Mikita * 1998 - Peter Šťastný 2014 - Dominik Hašek 2019 - Václav Nedomanský 2020 - Marián Hossa Poznámka: *Narodil se jako Stanislav Guoth ve slovenské obci Sokolče, po převratu v roce 1948 rodiče osmiletého syna poslali k příbuzným do Kanady.

„Nás tam bylo fakt spousta: Radek Bonk, Venca Prospal, začínal jsem s Karlíkem Rachůnkem, Martin Prusek, Venca Varaďa, pak tam přišel i Zdeno Chára. A samozřejmě Hosička. Ty roky tam byly výjimečné kvůli tomu, že nás tam byla spousta. Atmosféra vládla skvělá, a ještě se nám tam dařilo," řekl Havlát.

Ottawa na začátku tisíciletí skutečně patřila ke špičce NHL. V roce 2003 unikl Senators v sedmém zápase s New Jersey postup do finále Stanley Cupu. „Sice se nám to nikdy nepovedlo dotáhnout do konce, tak jak jsme to všichni chtěli, ale byly to výjimečné roky. Ottawa byla můj první tým, navíc v Kanadě, kde se všechno točí jen kolem hokeje. Byla tam řada skvělých hráčů. Jsou to sezony, na které vzpomínám nejraději a Hosička byl jejich součástí...," dodal Havlát. „Žádnou společnou historku ale radši neprozradím. Ony se většinou ani nedají publikovat," rozesmál se.

Na to, v čem byl slovenský útočník tak výjimečný, měl ovšem rychlou odpověď: „Ve všem!" Hossa odehrál v NHL 1309 zápasů, nasbíral 1134 bodů, nastřílel 525 gólů, získal tři Stanley Cupy. „V bránění, v útočení, ve všem vynikal. On byl komplexní hráč, mohl hrát úplně všechno, přesilovku, oslabení. Zvládl dávat góly i skvěle nahrával," neviděl Havlát slabiny.

„Do Síně slávy jdou většinou hráči, kteří umí většinu věcí líp než všichni ostatní. On byl jeden z nejlepších hráčů, se kterými jsem měl tu čest hrát a každý trenér by ho chtěl mít ve svém týmu. Společně jsme dali 4 sezony. Skvělá doba. Jak na ledě, tak mimo něj," přikývl Havlát.

Jejich společné cesty se rozešly při výluce v sezoně 2004-05, Hossa pak podepsal v Atlantě, český útočník si ještě odkroutil rok v Ottawě a stěhoval se do Chicaga. U Blackhawks se ale s Hossou minuli.

„On mě vlastně vyměnil. Marián hrál skvěle i v Pittsburghu a v Detroitu, kde už po Stanley Cupu sahal. Ale když šel do Chicaga, tak jsem stoprocentně věděl, že to vyhraje. Ten tým, ze kterého jsem odcházel (do Minnesoty), byl úžasný. V roce 2009 jsme s Chicagem hráli finále konference, působil tam skvělý trenér Quenneville. Blackhawks pak vyhráli s Hosičkou tři Stanley Cupy v šesti letech, takže to byl jeden z nejlepších týmů 21. století," řekl uznale Havlát.