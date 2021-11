Perfektní práce! Český brankář Calgary Daniel Vladař pochytal všech 27 střel v utkání NHL na ledě Bostonu, odkud byl v létě vytrejdován do kanadského týmu. Po výhře 4:0 v TD Garden byl po zásluze vyhlášen první hvězdou zápasu. Jeho krajan ve službách Toronta, útočník Ondřej Kaše, pomohl gólem Maple Leafs k vítězství nad New York Islanders 3:0. Asistencí se na trefě podílel i David Kämpf. Kaše byl vyhlášen třetí hvězdou duelu. V nedělním programu NHL nahrával i Ondřej Palát a Tampa Bay porazila Minnesotu 5:4 po samostatných nájezdech. Karel Vejmelka dovedl Arizonu k výhře 2:1 v prodloužení 37 zásahy a byl rovněž oceněn titulem první hvězda utkání.

Vladař nastoupil po třízápasové sérii, ve které dostal přednost jeho konkurent Jacob Markström, a v souboji Calgary s Bostonem podal výborný výkon. Sedmadvaceti zásahy a druhým vychytaným čistým kontem v sezoně pomohl Flames k prodloužení bodové série na šest zápasů. Český gólman má po pěti odchytaných zápasech úspěšnost zásahů na 94,5 procenta a vládne brankářským statistikám mezi nováčky. Hokejisté Calgary i díky němu udrželi proti Bruins čisté konto po bezmála 16 letech.

Patnáctou brankou v sezoně pomohl Flames útočník Andrew Mangiapane. Pětadvacetiletý Kanaďan je spolu s Alexandrem Ovečkinem druhým nejlepším střelcem dosavadního průběhu soutěže. Více branek vstřelil pouze Leon Draisaitl z Edmontonu, jenž se prosadil osmnáctkrát.

Kaše vstřelil svou pátou branku v ročníku po dobrém napadání celé třetí útočné formace Toronta. Nick Ritchie vybojoval za brankou puk pro Kämpfa, ten z rohu hřiště přesně našel Kašeho, jenž se sám před brankou nemýlil a poslal Toronto do vedení 2:0. Brankář kanadského celku Joseph Woll ve svém druhém startu v NHL kryl 20 střel a vychytal první nulu v kariéře.

"Je to skvělé, ale myslím, že důležitější je výhra týmu. Bylo fajn sledovat, jak dobře kluci hráli v obraně i v útoku, kde vyslali více než 40 střel. Jsem rád, že můžeme slavit jako tým," radoval se třiadvacetiletý gólman, který byl spolu s dvougólovým Mitchellem Marnerem hlavním strůjcem vítězství Maple Leafs.

Islanders odehráli druhé utkání se své nové aréně, ale ani domácí prostředí jim zatím nepomáhá k ukončení série porážek. Prohráli pošesté za sebou a s 12 body z 15 utkání jsou třetím nejhorším celkem Východní konference. "Zatím není důvod ke znepokojení. Musíme si z odehraných zápasů vzít to dobré a společně pokračovat dál. Jako tým máme dobrý charakter, myslím, že se z toho můžeme dostat," řekl centr Jean-Gabriel Pageau.

Palát v domácím souboji Tampy Bay s Minnesotou ve 2. minutě zápasu asistoval u první branky Lighting a pomohl k výhře 5:4 po samostatných nájezdech. Český útočník si připsal jedenáctý bod v ročníku a posunul se do elitní pětice nejproduktivnějších Čechů v soutěži.

Minnesota v posledních minutách odvolala brankáře a zásluhou Kevina Fialy a Joela Erikssona Eka smazala dvougólové manko. Půl minuty před vyrovnávací trefou mířil na odkrytou branku Wild Palát, ale ze středního pásma trefil pouze tyčku. "Škoda těch dvou inkasovaných gólů v závěrečné hře šest na pět. Chudák Pally (Palát) pak nedokázal trefit prázdnou branku. Myslím, že když puk skončil na tyči, povzdechla si celá aréna," komentoval situaci trenér Tampy Bay Jon Cooper.

Filip Chytil v souboji NY Rangers s Buffalem bodoval po třech zápasech, ve kterých vyšel naprázdno. Dvaadvacetiletý křídelník asistoval u vyrovnávací branky Jacoba Trouby na 2:2 a svým pátým bodem v sezoně pomohl Rangers k výhře 5:4. Rozhodující branku vstřelil v poslední vteřině základní hrací doby Ryan Lindgren.

První výhry v NHL se dočkal brankář Arizony Vejmelka. Gólman, který s Arizonou před sezonou podepsal roční kontrakt, inkasoval na ledě Los Angeles jednou z 38 střel a stejně jako Vladař byl vyhlášen první hvězdou utkání. Výborný výkon třebíčského rodáka pomohl Arizoně k výhře 2:1 v prodloužení. Coyotes bodovali počtvrté v řadě a odpoutali se od posledního místa v NHL.

"Trochu jsem s Karlem soucítil. Na začátku roku byl naším zdaleka nejlepším hráčem, ve spoustě zápasů nás udržel ve hře zázračnými zákroky, ale my nebyli schopni dát gól a dovést zápas do vítězného konce. Dnes se to změnilo, dokázali jsme zlomit vyrovnaný duel v náš prospěch a Karel má první výhru," řekl trenér Arizony André Tourigny.