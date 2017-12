Boston slaví čtvrtou výhru v řadě, Pastrňák si připsal dvě asistence

Hokejisté Bostonu vyhráli na domácím ledě nad Detroitem 3:1 a připsali si v NHL čtvrtý vyhraný zápas v řadě. Dvěma asistencemi se na úspěchu v duelu s Rudými křídly podílel i český útočník David Pastrňák. Ve druhém dosud odehraném duelu zvítězil tým New York Islanders nad Winnipegem 5:2.

David Pastrňák byl v dresu Bostonu hodně vidět. Už ve čtrnácté minutě první třetiny si připsal asistenci u vedoucí trefy Marchanda. Ještě před odchodem do kabin, však Rudá křídla, v jejichž brance tentokrát nestál Čech Petr Mrázek, vyrovnat.

Vyrovnaný stav vydržel až do 47 minuty, kdy se do střelecké listiny zapsala další hvězda Bruins - Bergeron. A na gólové akci se opět podílel český útočník Pastrňák. Napínavou koncovku pak ukončil chvíli před koncem trefou do prázdné branky opět Bergeron.

V dresu vítězů nenastoupil kvůli zranění útočník David Krejčí, naopak v barvách Red Wings dostal ve čtvrtém útoku důvěru Martin Frk, ovšem neprosadil se.

Pastrňák si vylepšil bilanci v sezóně na 33 bodů za 15 gólů a 18 asistencí. Vede týmové statistiky o bod před Marchandem

Ve druhém duelu mezi Islanders a Jets se dařilo rovněž domácímu týmu. Ten vedl už po první třetině 3:1 a vítězný směr už neopustil. Hlavní hvězdou byl Mathew Barzal ze druhého útoku vítězů, který zaznamenal hattrick. Hostům nebylo nic platné, že soupeře přestříleli 40:29, neodvezli si ani bod.