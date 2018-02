Plekanec musel shodit kozí bradku a po 14 sezónách navlékl dres rivala

První zápas za Montreal si připsal v sezóně 2003/2004, přišla šňůra, která se přetrhla až v roce 2018. Mezitím 981 zápasů a 605 bodů. Teď je v Torontu, přeletěl 500 kilometrů, vyfasoval jiný dres a šel do práce. „Nemusel jsem měnit barvu roláku, to je dobré," citoval českého útočníka Toronto Sun.

Přešel k rivalovi, na stranu, která je vždy soupeřem, který se musí porazit. Oba kluby mezi sebou odehrály přes 800 zápasů, šestkrát na sebe narazily ve finále Stanley Cupu. Tyto kluby se nemají v lásce, ale na to teď nemůže Plekanec myslet. Teď bojuje na druhé straně barikády.

V premiéře nastoupil ve čtvrté formaci s Leem Komarovem a Joshem Leivem. Odehrál jedenáct minut a 38 sekund. Do statistik se zapsal dvěma vyloučeními a jedním záporným bodem ve statistice plus/minus. Tato čísla vepsal na první stranu hokejové knihy s kapitolou Toronto.

„Jsme rádi, že ho máme. Byl dlouho na jednom místě. Znám to, byl jsem dlouho v Detroitu. Na začátku jsem byl trochu neklidný, ale dá vám to energii," okomentoval Plekancův příchod trenér Mike Babcock.

Čtrnáct sezón se bil v nejlepší lize za Montreal, za klub, který si ho vybral v draftu v roce 2001, jako 71. v pořadí. „Budu se snažit hrát to nejlepší, co bude možné," slíbil forvard, který média nikdy nevyhledával. „Bylo to docela rychlý. Jsem opravdu nadšený, že jsem se připojil k Maple Leafs před play off, jsem za to opravdu rád."

Vrátí se ještě někdy do Centre Bell?

Jiný dres, jiná vizáž v nové šatně. Plekanec nosil „kozí bradku". Tu musel v Torontu sundat. „Byl to jiný pohled v zrcadle, ale takhle to je, to jsou pravidla a nemám s nimi problém. Měl jsem zprávy od kluků řekli mi: 'Musíš se oholit,'" přiznal Plekanec.

„Dá nám hloubku, zkušenost veterána. Je to starší hráč, umí hrát bez puku, může hrát proti nejlepším hráčům," dodal trenér.

Co vše stihne pětatřicetiletý útočník v Torontu? A vrátí se domů, do Centre Bell? Neví, teď mu je domovem Air Canada Centre, kde může vybojovat svůj první Stanley Cup.