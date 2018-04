Střelecký apetit Kempného, Paláta a Pastrňáka. Voráček s Gudasem pomohli do play off

Poslední várku zápasů základní části má za sebou kanadsko-americká NHL. Michal Kempný nabírá před play off formu, což ukázal gólem a asistencí v zápase s New Jersey. Trefu si připsal také bostonský David Pastrňák, stejně jako Ondřej Palát z Tampy. Jistotu play off podtrhli asistencemi Jakub Voráček s Radko Gudasem. Dokonce dvě přihrávky obstaral také Pavel Zacha.

Michal Kempný se už zabydlel v dresu Washingtonu a jeho výkony jdou před play off nahoru. V nočním vítězném zápase proti New Jersey se český obránce blýsknul dokonce dvěma body, a především jeho dělovka, kterou propálil Coryho Schneidera v brance Devils stála za to. Podařené české vystoupení pak na druhé straně dokumentoval také Pavel Zacha. Jedenadvacetiletá šestka draftu z roku 2015 zapsala dvě asistence, a se spoluhráči může také vychutnávat radost z postupu do play off - což u svěřenců trenéra Johna Hynese nebývalo v posledních letech zrovna pravidlo.

David Pastrňák vyrovnal své sezónní maximum v počtu vstřelených branek. Jeho osobní bilance se zatím zastavila na čísle 34 (Boston odehraje zítra ještě poslední duel celé NHL s Floridou). Gólový účet Medvědů v zápase otevřel v osmé minutě druhé třetiny v přesilové hře, když využil skvělou pobídku Patrice Bergerona. Branka českého mladíka nastartovala Bruins po neslaném úvodu ke konečné pohodové výhře 5:2.

Dvouměsíční přestávka se příliš nepodepisuje na Ondřeji Palátovi z Tampy. Třetí bod ze čtvrtého zápasu po sobě a chytré zakončení do protipohybu gólmana Cama Warda, takový byl večer rodáka z Frýdku-Místku. Tampě to nakonec na vítězství nestačilo, na hřišti Caroliny padla v prodloužení.

Jednoznačné vítězství a vstupenku do play off si zajistili hokejisté Flyers už v sedmé minutě utkání s Rangers. Ivan Provorov šťastně dopravil tělem kotouč za záda ležícího brankáře Lunqvista. Jakub Voráček si na brance připsal 65. asistenci v ročníku. V 33. minutě kapitán Claude Giroux zakončením v přesilové hře zaokrouhlil osobní statistiky na rovných 100 bodů. Třicetiletý Kanaďan rozšířil bodovou sérii na deset zápasů.

Definitivně pak Flyers o postupu do nadstavbové části sezony na úkor Floridy rozhodli v 38. minutě poté, co Michael Raffl a Claude Giroux skórovali v rozmezí šesti vteřin. Na trefě prvně jmenovaného se přihrávkou podílel zadák Radko Gudas. V závěrečné třetině završil Giroux první hattrick v základní části. Philadelphie v prvním kole play off vyzve v pensylvánském derby úřadující šampiony z Pittsburghu. Brankáři Ondřej Pavelec z Rangers a Petr Mrázek z Flyers sledovali duel ze střídačky.

Poslední volnou vstupenku do bojů o Stanley Cup ukořistilo v Západní konferenci Colorado, které v přímém souboji o druhou divokou kartu zdolalo St. Louis 5:2. Avalanche postoupili do vyřazovacích bojů poprvé od roku 2014, Blues naopak nenavázali na předchozích šest účastí.