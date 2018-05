Senzace! Hokejisté Vegas jsou ve finále Stanley Cupu, Nosek přihrál na postupový gól

Hosté se dostali v šesté minutě do vedení, když chybu v rozehrávce Winnipegu potrestal Alex Tuch. V závěru první třetiny vyrovnal střelou hned po vyhraném vhazování Josh Morrissey.

Nosek se pak podílel na rozhodující akci. Přihrál na modrou čáru, švýcarský zadák Luca Sbisa vystřelil a Reaves puk tečoval mimo dosah domácího brankáře Connora Hellebuycka. Jednatřicetiletý kanadský útočník dal první gól nejen v letošním play off, ale v dresu Vegas vůbec, neboť v základní části si připsal jen dvě přihrávky.

Winnipeg vyhrál v sérii první zápas, ale pak už nedokázal nový klub NHL zdolat ani jednou. Ve finále Východní konference vede Tampa Bay nad Washingtonem 3:2 na zápasy. Rovněž Lightning otočili průběh série, když prohráli dokonce oba úvodní duely doma.

Počet českých vítězů Stanley Cupu vzroste

Počet dosavadních 26 českých vítězů Stanleyova poháru se v této sezóně s určitostí rozšíří. Na slavnou trofej tak dosáhne buď Nosek s Vegas, nebo čeští zástupci ze série mezi Tampou Bay a Washingtonem.

V barvách Tampy Bay se mohou stát vítězi Stanleyova poháru forvard Ondřej Palát a obránce Andrej Šustr, který sice v play off ještě nehrál, ale má nárok být mezi případnými držiteli Stanleyova poháru. V základní části totiž sehrál 44 duelů, tedy více než polovinu utkání.

V dresu Washingtonu by se mohli stát držiteli prstenu za vítězství útočník Jakub Vrána a obránce Michal Kempný. Bek Jakub Jeřábek by k tomu musel nastoupit aspoň v jednom utkání ve finálové sérii. V základní části sehrál za Montreal a Washington jen 36 utkání a dvakrát nastoupil v play off.

Podobně by na tom byl v případě triumfu Vegas útočník Tomáš Hyka, který v sezóně nastoupil za Golden Knights jen v deseti utkáních a po vyřazení farmářského celku Chicago Wolves v play off AHL zámoří opustil a posílil české hokejisty na mistrovství světa v Dánsku.