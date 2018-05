Smutný konec švédské hvězdy. Takhle už jsem dlouho nebrečela, přiznává manželka ikony Detroitu

Smlouvu s Detroitem v NHL má platnou až do roku 2020, poslední tři sezóny ale útočník Johan Franzén neodehrál za Red Wings jediný zápas. Osmatřicetiletý Švéd nemá na hokej ani pomyšlení, momentálně totiž svádí boj s následky otřesu mozku, který utrpěl před třemi a půl lety poté, co jej Kanaďan Rob Klinkhammer z Dallasu trefil nešetrně ramenem do hlavy.