Capitals loupili v městě hazardu, ve finále Stanley Cupu je srovnáno

Další český zástupce v dresu Capitals, útočník Jakub Vrána, trefil na konci druhé třetiny tyč a bodově se neprosadil. Naprázdno vyšel i v dresu domácích forvard Tomáš Nosek, který v prvním duelu rozhodl dvěma góly o výhře Golden Knights 6:4.

Třetí zápas se hraje v noci ze soboty na neděli od 2:00 SELČ ve Washingtonu.

Do první šance se dostal ve třetí minutě po Vránově přihrávce T.J. Oshie, ale po blafáku do bekhendu minul branku. V herně vyrovnané první třetině otevřeli skóre domácí Golden Knights. V osmé minutě v souboji s Dmitrijem Orlovem zpravoval puk ze vzduchu James Neal a z levého kruhu se trefil přesně k protější tyči.

Washington přišel v úvodním dějství o ofenzivní oporu Jevgenije Kuzněcova. Nejproduktivnější hráč play off si po zákroku Braydena McNabba u mantinelu poranil ruku, odešel do kabiny a do hry už se nevrátil. V 18. minutě se Capitals dočkali vyrovnání. Po vyhraném vhazování v útočném pásmu Kempný ideálně uvolnil Ellera, který zakončil do odkryté branky.

V úvodu druhého dějství se Vegas neprosadilo při první přesilové hře utkání po faulu Brookse Orpika. Capitals byli ve 26. minutě při trestu Alexe Tucha úspěšní. Po Ellerově přihrávce překonal přesouvajícího se Fleuryho Alexandr Ovečkin.

Vrána znovu rozezvučel tyčku

Pokusy o vyrovnání pochytal Braden Holtby a Washington v polovině utkání zvýšil. Orpikův pokus tečoval před Fleurym nešťastně Tuch. Při vyloučení Ryana Reavese měl šanci na snížení v oslabení Ryan Carpenter, jehož ale fauloval Orlov.

V 38. minutě při pobytu Oshieho na trestné lavici už se Golden Knights radovali. Od modré čáry se trefil přes stínícího Tucha Shea Theodore. Ještě před druhou pauzou mohl vrátit Capitals dvoubrankový náskok Vrána, ale v přečíslení dvou na jednoho po Ellerově přihrávce trefil tyč.

V úvodu závěrečné části ujeli hosté v třech proti jednomu, ale Fleury Ellerův pokus kryl. Po vyloučeních Toma Wilsona a Ellera nevyužilo Vegas 69 vteřin trvající přesilovku pěti proti třem. Capitals těsný náskok udrželi i při závěrečném tlaku nováčka NHL.

V 59. minutě měl obrovskou šanci Tuch, ale Holtby stihl jeho zakončení před odkrytou brankou zachytit hokejkou (viz. video pod článkem). Vzápětí Washingtonu pomohla tyč, když střelu Reillyho Smithe stihl ještě vychýlit obránce Orpik.

YOU KIDDING, HOLTBY 😵😵😵 pic.twitter.com/lKbKs8IjWu — NHL on NBC (@NHLonNBCSports) 31. května 2018

Finále play off NHL - 2. zápas: Vegas Golden Knights - Washington Capitals 2:3 (1:1, 1:2, 0:0) Branky a nahrávky: 8. Neal (Sbisa, C. Miller), 38. S. Theodore (R. Smith, W. Karlsson) - 18. Eller (Kempný, Burakovsky), 26. Ovečkin (Eller, Bäckström), 30. Orpik (Eller, Burakovsky). Rozhodčí: Rooney, Sutherland - Amell, Devorski. Vyloučení: 4:7. Využití: 1:0. Střely na branku: 39:26. Diváci: 18 702. Hvězdy zápasu: 1. Braden Holtby, 2. Lars Eller (oba Washington), 3. James Neal (Vegas). Stav série: 1:1. Vegas: Fleury - Schmidt, McNabb, S. Theodore, Engelland, Sbisa, C. Miller - R. Smith, W. Karlsson, Marchessault - Tuch, Haula, Neal - Carpenter, Eakin, Perron - Nosek, Bellemare, Reaves. Trenér: Gerard Gallant. Washington: Holtby - J. Carlson, Kempný, Niskanen, Orlov, Djoos, Orpik - T. Wilson, Kuzněcov, Ovečkin - Oshie, Bäckström, Vrána - Connolly, Eller, Burakovsky - Smith-Pelly, Beagle, Stephenson. Trenér: Barry Trotz.