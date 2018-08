Je toto ještě hokej? ptají se na Slovensku po brutálním útoku brankáře

Čtyřiadvacetiletý slovenský gólman se dostal do kontaktu s kanadským útočníkem Lane Scheidlem, podle dostupného záběru ale neúmyslného. Následné počínání Košarišťana však bylo pořádně za hranou.

Na Scheidla totiž hodil branku a kovovou konstrukcí ho zasáhl do obličeje. Kanaďan naštěstí neutrpěl žádné zranění, příznivci Nových Zámků gólmanův zákrok nepochopitelně odměnili potleskem.

Nebyl to však jediný moment, který hosty vytočil. Tím druhým byl podle nitranského celku teatrální pád domácího forvarda Andrease Štraucha. Poté, co byl protihráčovou hokejkou zasažen do nože své brusle se na ledě začal svíjet v bolestech. „Neymar na Slovensku?" ptá se Nitra s připomínkou brazilského fotbalového útočníka, jenž na nedávném světovém šampionátu svým pádům notně přidával...

Nové Zámky nakonec Nitru porazily 4:0.