Hádky o každou výplatu! Majitel byl opilec, který hráče bil, tvrdí brankář

Jablkem sváru mezi dvěma rozhněvanými muži je výpověď osmadvacetiletého gólmana. Hackett tvrdí, že se s klubem musel hádat o každou výplatu a zároveň, že majitel Lupták je alkoholik, který hokejisty bil.

„Tento klub mi nedal výplatu za poslední dva měsíce a každý měsíc jsem se musel s majitelem hádat, abych své peníze dostal. Nikdy mi nepřišla správná výplata! Majitel byl alkoholik, který se k celému týmu choval jako k odpadu. Hráče několikrát udeřil. V Kanadě by za to šel do vězení. Na Slovensku ne," napsal na svém facebookovém účtu, z kterého to převzal deník Šport.

Hackettovo ostré hodnocení nezůstalo dlouho bez odezvy. Zkušený funkcionář Lupták se pro klubové stránky Detvy vyjádřil, že všechny závazky k brankáři, kterého v roce 1999 draftovala Minnesota, byly včas uhrazeny.

„Jeho chování považuji za vrcholně nevhodné a neprofesionální! Snažili jsme se mu vytvořit co nejlepší podmínky pro jeho hokejový, ale i osobní život. Za služby, které pro nás odvedl, dostal zaplaceno přesně tak, jak jsme se dohodli. Po ukončení smlouvy byly všechny závazky vyrovnané," tvrdí Lupták.

Stále bez angažmá

Hackett po konci v Detvě stále hledá angažmá. Zatím nového zaměstnavatele nenašel, z čehož viní i Luptáka. „Volají mi lidé z jiných klubů a každý se mě ptá, že má strach o můj charakter a o to, jaký jsem člověk. Tak jsem se začal vyptávat a zjistil jsem, že majitel Detvy o mně rozhlašuje negativní věci po celém Slovensku," zlobí se brankář.

Lupták na jeho atak reagoval slovy, že to byl právě rodák z ontarijského města London, kdo žadonil o nový podpis smlouvy. „Nerozumím, proč se tak hanlivě vyjadřuje na adresu našeho klubu, když v uplynulých dnech vícekrát prostřednictvím agenta kontaktoval klub s tím, že se chce vrátit!"

Detva, která extraligovou příslušnost zachraňovala v minulé sezóně až v baráži, zvládla úvodní kolo, když porazila reprezentaci Slovenska do 20 let 4:0.