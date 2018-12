Plzeňský kolaps v semifinále Ligy mistrů. Vedla o tři góly, ale nevyhrála, Kometa dostala lekci

Hokejisté Komety Brno prohráli v úterním úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů na domácím ledě se švédskou Frölundou 1:4 a v odvetě na ledě soupeře budou mít za týden co dohánět. Plzeň vedla ve Švédsku nad Skellefteou 3:0, ale nakonec půjde do odvety bez náskoku. Utkání totiž skončilo 3:3.

Karel Plášek z Brna se snaží uniknout dvojici hráčů Frölundy v úvodním utkání čtvrtfinále play off hokejové Ligy mistrů.

Plzni se v domácí extralize příliš nedaří, když se nachází až na deváté příčce, v Lize mistrů však zůstává po osmi duelech stále neporažena. K prodloužení této série vykročila dobře i ve Švédsku. Indiány, kteří bez úhony přežili dvakrát hru v oslabení, tam ve 12. minutě poslal do vedení přesnou trefou Milan Gulaš.

Po přestávce úřadovaly indiánské "mladé pušky". Ve 26. minutě zvýraznil vedení Plzně dvacetiletý útočník Matyáš Kantner a když se za chvíli se trefil i stejně starý Petr Kodýtek, narostl náskok Západočechů do luxusní podoby.

V poslední dvacetiminutovce však přišel kolaps českého týmu. Skelleftea dokázala třikrát skórovat a nadějný náskok Plzně se rozplynul. Po výsledku 3:3 jsou šance obou celků vyrovnané.

Kometa šetřila opory a prohrála

Kometa si v osmifinále poradila s finskou Tapparou Tampere a nyní ji čeká další soupeř ze severu Evropy, švédská Frölunda. Tedy mužstvo, které Ligu mistrů vyhrálo v letech 2016 i 2017. Čeští šampioni začali bez respektu a od 10. minuty vedli po gólu Bedřicha Köhlera.

Jenže pak začal úřadovat zkušený útočník Patrik Carlsson. Sedmadvacet sekund před koncem první třetiny v přesilovce srovnal a sedmnáct sekund po startu druhé části hry už poslal Seveřany do vedení. To pak ještě před polovinou duelu navýšil Rosseli Olsen.

Odvety jsou na programu příští úterý. Pakliže by Kometa s Plzní postoupily, měl by český hokej jistého zástupce ve finále, neboť by oba týmy na sebe narazily v semifinále. Další čtvrtfinálové dvojice tvoří Mnichov s Malmö a Salcburk s Kärpätem Oulu.