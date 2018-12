HOKEJ ON-LINE: Plzeň a Brno usilují o semifinále Ligy mistrů

I po devátém vystoupení Indiánů v tomto ročníku Ligy mistrů platí, že jsou jediným neporaženým celkem. Pokud výtečnou bilanci prodlouží a zaokrouhlí, mohou se těšit na boj o finále. Jejich soupeř vzejde ze zápolení v Göteborgu mezi Frölundou a Brnem.

„Uvolnili jsme spoustu reprezentantů, kterých má Kometa velké množství v různých věkových kategoriích. Ať už je to Ondra Němec, Honza Štencel, kteří jsou v seniorské reprezentaci, do slovenského národního týmu byl znovu povolán Tomáš Malec. Dalimil Mikyska, Lukáš Dostál a Karel Plášek jsou v nominaci na MS do 20 let, Vojta Střondala je s reprezentací do 19 let," objasnil situaci pro klubový web Komety trenér Kamil Pokorný.

„Chceme samozřejmě postoupit, je to pro nás obrovská výzva. Budeme v nejsilnější sestavě a děláme maximum pro to, abychom fanouškům, kteří nás přijdou podpořit, udělali radost z postupu do semifinále Ligy mistrů," věří v úspěch Ladislav Čihák, plzeňský kouč.

Ve druhé části pavouka je po prvních duelech vše otevřené. Severské celky budou v domácím prostředí dohánět jednobrankové manko: Kärpät Oulu proti Salcburku (2:3) a Malmö proti Mnichovu (1:2).