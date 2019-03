Český tým si play off nenechal sebrat, těžkého soupeře mu určily volby

Přes rozpačitý začátek sezony český zástupce v EBEL dokráčel do play off. Znojemští Orli už také znají soupeře pro play off. Nezvykle se přitom dobrali ke jménu dalšího soupeře. Lépe postavení účastníci si protivníky pro pokračování mezinárodní hokejové soutěže sami vybírali podle vlastního uvážení. Ale žádné překvapení volby nepřinesly.