V obrovském vedru jsem zhubl. To byl můj cíl, usmívá se Jágr po zápase legend

Dostalo se mu zdaleka největšího aplausu od znojemského publika. Útočník Jaromír Jágr odjížděl po vítězství legend národního týmu v exhibičním duelu nad domácím výběrem Orlů 5:3 do kabiny s úsměvem.

Zleva obránce Filip Hronek a brankář Petr Mrázek z All Stars.

Zleva Roman Červenka z All Stars a Antonín Bořuta a brankář Martin Altrichter z výběru Znojma.

Brankář Petr Mrázek vyjíždí na led před exhibičním hokejovým utkáním All Stars ČR - Orli Znojmo.

Zkušení hokejisté Martin Erat (vlevo) a Jakub Voráček (vpravo) z All Stars během exhibičního hokejového utkání All Stars ČR - Orli Znojmo.

Brankář Ondřej Pavelec z All Stars vyráží bez hokejky střelu Radima Bičánka ze Znojma během exhibičního hokejového utkání All Stars ČR - Orli Znojmo.

Jak jste si utkání užil?

V obrovském vedru, což se projevilo na kvalitě ledu, to bylo mimořádně náročné. Ale snad jsem něco zhubl, což byl můj cíl. A zápas si určitě užili i diváci v plném hledišti a fanoušci, kteří přišli na naši autogramiádu.

Jste rád, že jste se na jihu Moravy setkal s tolika hokejovými parťáky?

Samozřejmě. Já mám všechny tyhle kluky moc rád. Někteří hrají NHL, jiní naši extraligu nebo jiné evropské soutěže. Další už aktivní činnost ukončili. A tak jediná příležitost, kdy se můžeme všichni potkat, je v letním období.

Hokejové legendy Jaromír Jágr a Jakub Voráček z All Stars během exhibičního hokejového utkání All Stars ČR - Orli Znojmo.

Luboš Pavlíček, ČTK

Okouzlil vás ve Znojmě někdo natolik, abyste si ho vzal do Kladna?

Nikoho takového jsem tady neviděl. A ti, které bych chtěl, jsou pro nás nedostupní. (úsměv).

Zaregistroval jste, že jste vůbec poprvé nastoupil v jednom mužstvu s Davidem Pastrňákem?

Nepřemýšlel jsem o tom. On je o dost mladší než já, a tak jsme se v nároďáku minuli. Ale je dobře, že jsme spolu nakonec přece jen usedli ve stejné šatně.

Jak se cítíte po necelém týdnu na ledě?

Nic moc. Dostat se z nuly na maximum není snadné. Ale já to beru jako výzvu. Chci to dokázat.

Chystáte se absolvovat s Kladnem veškerá přípravná utkání?

Rád bych. Pokud mi zdraví dovolí, chci odehrát všech dvanáct přátelských střetnutí. Ale nerad plánuju moc dopředu. Loni jsem taky měl snahu nastupovat hned od začátku, avšak nakonec z toho bohužel sešlo.

Hokejové hvězdy - zleva David Pastrňák a Jakub Voráček z All Stars - během exhibičního hokejového utkání All Stars ČR - Orli Znojmo.

Luboš Pavlíček, ČTK

Máte recept na to, jak rychle zhubnout?

Teď se mě na to neptejte. Až třeba za dva měsíce. (smích).

Je pravda, že jednáte o příchodu útočníka Martina Réwaye do Kladna?

Ano. Ale momentálně netuším, v jaké fázi jednání jsou. A vím, že o něj má zájem taky Sparta, jíž v extralize patří.

Co si od jeho případného angažování slibujete?

Pokud by od nás šanci dostal, záleželo by jen na něm, jak ji uchopí. Slyšel jsem, že je Réway velmi talentovaný hokejista. A kdyby chtěl na sobě pracovat, tak by prý patřil mezi nejlepší.