Brankář Hrachovina podle očekávání končí ve Švýcarsku

Hokejový brankář Dominik Hrachovina nebude pokračovat v angažmá v týmu HC Ambri-Piotta. Pětadvacetiletý gólman přišel do Švýcarska před začátkem sezony jako náhrada za zraněnou jedničku Benjamina Conze a podepsal smlouvu do začátku listopadové reprezentační přestávky. Dnes zástupci klubu oznámili, že Hrachovina v Ambri končí.

Gólman, který získal dva tituly ve finské lize s Tapparou Tampere a jako trojka se představil i na mistrovství světa v roce 2018, ve Švýcarsku nakonec odchytal šest zápasů s úspěšností 89,50 procenta a průměrem 3,07 inkasované branky na utkání. Více šancí než Hrachovina dostával Daniel Manzato, který by nyní měl vytvořit dvojici s Conzem, jehož návrat na led se blíží.

Hrachovinův odchod byl očekávaný, protože odchovanec Komety Brno na začátku října přiznal, že ve Švýcarsku není spokojený. "Upřímně řečeno si to ve Švýcarsku moc neužívám, dál bych to ale víc nerozebíral. Vůbec nevím, co se mnou v následujícím období bude, a ani to nijak neřeším. Momentálně nemám vůbec chuť hrát hokej a uvidíme později, jak vše dopadne," uvedl Hrachovina pro web hokej.sk v Banské Bystrici, kde svému týmu pomohl v říjnu čistým kontem k vítězství v zápase Ligy mistrů.