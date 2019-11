Rolinek už se rozhodl, pokračuje v kariéře! S kým se kapitán mistrů světa domluvil?

Minulý týden, měsíc po předčasném ukončení angažmá v extraligových Pardubicích, začal s klubem trénovat a hledal chuť do hokeje. Kapitán mistrů světa z roku 2010 Tomáš Rolinek rozmýšlel, jestli ve své bohaté kariéře pokračovat, nebo ji ukončit. Nyní už se rozhodl - devětatřicetiletý útočník odehraje kompletní zbytek sezony ve druholigovém Vrchlabí!

Vidina prodloužit si kariéru po boku takových bývalých hvězd, jakými jsou Petr Sýkora, Jaroslav Bednář či Jan Hlaváč, kteří ve Vrchlabí nyní působí, převážila. Mistr extraligy z roku 2005 s Pardubicemi proto na nabídku Vrchlabí po týdenním přemýšlení kývnul.

„Náš tým momentálně jede na vítězné vlně a teoreticky jsme nepotřebovali další posílení, ale pokud se objeví taková osobnost, jakou Tomáš Rolinek bezpochyby je, nešlo vzhledem k našim ambicím odolat," říká pro oficiální stránky klubu jeho sportovní manažer Jiří Jakubec.

https://www.facebook.com/hcvrchlabi/posts/10157983480993081

Vrchlabí suverénně vévodí tabulce druholigové skupiny Sever. Z šestnácti odehraných zápasů prohrálo jediné a na druhý Most má luxusní náskok jedenácti bodů. Rolinek by se v sestavě Stadionu měl poprvé objevit v sobotním duelu proti poslední Bílině.

„Za rozhodnutí Tomáše pokračovat jsem strašně rád, je to výjimečný bojovník a hokejista, který bude platný zejména ve finálové části soutěže. Dohoda s Rolasem, jak to u takových osobností bývá, byla rychlá a snadná. Tímto náš tým dostává zase jiný rozměr a síla týmu je obrovská. Navíc funguje i chemie v kabině, což je na ledě znát. Myslím, že se máme letos ještě na co těšit," míní Jakubec.

Rolinek na začátku října po dohodě se svým agentem požádal o předčasné ukončení smlouvy v Pardubicích, v nichž měl spory s tehdejším hlavním trenérem Dynama Ladislavem Lubinou.

„Na schůzce s trenérem Lubinou a Martinem Sýkorou (generálního ředitele Pardubic) jsem se od trenéra dozvěděl, že zbrojím proti němu, že schválně prohráváme, že chci odstřelit trenéra," uváděl Rolinek před více než měsícem jeden z důvodů, který ho vedl k ukončení angažmá v Dynamu.